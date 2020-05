‘Hijo de  p... éste me echó de Champions’: ex-Real Madrid sobre Tadic

La cuarentena sigue su curso en varios rincones del mundo, como medida para frenar el brote del coronavirus. Los futbolistas de a poco están retomando trabajos físicos, aunque su tiempo libre en casa sigue siendo bastante.



Sergio Reguilón, por ejemplo, decidió incursionar en los videojuegos y hacer streams jugando Fifa, COD o inlcuso Fortnite. Esta vez, logró ser tendencia en redes por un insólito momento en directo.

Mientras jugaba al Fifa, el defensor español abrió un sobre con jugadores para su equipo y los ánimos se caldearon rápidamente. Resulta que salió la carta de Dusan Tadic, jugador del Ajax, y de inmediato dijo: “Qué hijo de puta, si éste me echó el año pasado de la Champions. Me echaste de la Champions, cabrón”.

​Reguilón optó por descartar al jugador, en señal de “venganza”, mientras continuaba diciendo “te vendería porque vales dinero, pero por orgullo te voy a descartar. A tomar por culo”.

​Recordemos que el conjunto holandés eliminó al Madrid en los octavos de final de la Champions 2018/19. Luego de que los españoles sacaran ventaja como visitantes, no pudieron sostener el resultado en casa y terminaron cayendo por 1-4 (global 3-5).