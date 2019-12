Santa Fe y sus buenas migas con antioqueños: el jugador que iría a DIM

Independiente Santa Fe trabaja a toda máquina para fortalecer su nómina de cara al 2020, tras un 2019 que empezó con angustias pero terminó con una gran invitación a la ilusión.

Por eso no pierde tiempo y, además de buscar refuerzos, escucha ofertas por jugadores que no han tenido el protagonismo suficiente y podrían salir para ganar minutos.



Uno de ellos podría ser el volante Sebastián Salazar, quien estaría en la órbita del Independiente Medellín.



El jugador, de 24 años, es producto de la cantera del equipo y siempre que ha estado disponible ha sido un buen auxilio en el medio campo. El 2019 para él no fue bueno, pues sufrió una fractura en el pie y luego una recaída, lo cual le quitó protagonismo.



Ante la salida de Didier Moreno del equipo campeón de la Copa Colombia, su perfil interesaría al técnico Aldo Bobadilla, pues se trata de un jugador joven pero experimentado, que ha sido dos veces campeón de Liga, una de Superliga y una de Copa Sudamericana con Santa Fe.