‘Se jugaba por orgullo’: Vanemerak recuerda los clásicos vs. Nacional

Este domingo Millonarios visitará al Atlético Nacional, por la fecha 9 de la Liga II-2019. Un partido que se presenta como clásico por esa gran rivalidad que se forjó a finales de los años 80 y en la que Mario Vanemerak fue protagonista vistiendo la camiseta azul del equipo bogotano. El argentino se quedó a vivir en Colombia y no oculta su amor por el club embajador con el que fue campeón en 1987 y 1988. Escogimos los 10 hechos que Vanemerak le contó a FUTBOLRED sobre aquellos clásicos que entre otras cosas se caracterizaron por contar con nóminas de lujo, estadios a reventar y mucho juego fuerte.

1. “Casi nunca nos ganaban”

“Yo no recuerdo exactamente cuántos partidos tuvimos contra Nacional mientras jugué en Millonarios, pero sé que pocas veces nos ganaron”, dijo Vanemerak y tenía razón, pues durante su paso por el azul, entre junio de 1987 y junio de 1991 se enfrentaron 14 veces por liga, de los cuales el azul ganó, empató cuatro y solo perdió tres.

2. “Tuvimos partidos en Medellín, que eran bárbaros, violentos”



Millonarios, 1988. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

“Ellos tenían en el medio hombres como (Ricardo) ‘Chicho’ Pérez y Leonel (Álvarez), que jugaban como (Eduardo) Pimentel y yo, que íbamos a todo o nada, en cada pelota nos jugábamos la vida. Eran hombres de temperamento fuerte, pero que nunca mostraron mala leche”.



“Lo que destaco es que ellos nos pegaban y nosotros calladitos, nosotros pegábamos y ellos, calladitos. No quemábamos tiempo, no había intención de agredir. No hubo lesionados, íbamos fuerte, pero a la pelota. No íbamos con la intención de lastimar a nadie… Algo muy valorable para la época, porque antes no habían tantas cámaras, los partidos ni se veían por televisión”.

3. “Jugaban bien y a veces nos calentaban”



“Ellos tenían a un jugador importante como Alexis García, que a veces para provocar hacía jugaditas que levantaban la tribuna, pero que calentaban especialmente a Eduardo (Pimentel) que iba lo buscaba y le pegaba su levantada. Y yo también por mi lado le daba (risas).

4. “Jugábamos muy diferente”



“Ellos le apostaban a la posesión y nosotros teníamos un juego más directo. Ellos presionaban las bandas, pero nosotros jugábamos a dos o tres toques y hacíamos cambio de frente para ‘Rubencho’ (Rubén Darío Hernández) o para (Arnoldo) Iguarán, que jugaban muy pegados a las bandas y llegaban con peligro al área… Teníamos cuatro fantásticos arriba. Arnoldo, ‘Pájaro’ (Juárez), ‘Rubencho’ (Rubén Darío Hernández), ‘La Gambeta’ (Estrada)”.

5. “Salíamos en tanqueta para el aeropuerto”



“Afortunadamente en Medellín allá nunca pasó nada, Nacional nos trató muy bien siempre, pero al final nos llevaban en tanqueta al aeropuerto porque los hinchas a veces salían molestos… Pero el estadio se llenaba, era una fiesta deportiva. Nosotros, para evitar roces nos llevaban en tanqueta. El ambiente en la tribuna, era caliente. El periodismo de Medellín movía a su equipo. A algunos jugadores les daban un trato diferente, los insultaban como a Eduardo Pimentel”.

6. “Ellos eran la base de la selección Colombia”



“No les teníamos envidia, no queríamos demostrarle nada a (Francisco) Maturana. Era simplemente nuestra motivación para ser mejores que ellos… La motivación era jugar con estadio lleno, antes en Medellín con 50 mil personas, eso lo motiva mucho a uno como jugador.

7. “El clásico que más recuerdo, fue uno que perdimos”



Así registró EL TIEMPO ese Nacional 3 - Millonarios 1 del 4 de diciembre de 1988. Foto: ARCHIVO CEET

Vanemerak recordó lo ocurrido en el clásico del 4 de diciembre del 1988, cuando Millonarios cayó 3-1 y cortó una racha de 26 partidos sin derrotas: “Hicimos un gran partido, ese día Nacional nos superó, recuerdo que León Fernando Villa hizo un golazo espectacular. Pero sé que todos recuerdan ese gol de ‘La Gambeta’ Estrada. Yo se la pico en un tiro libre y él se la subió y la durmió en la cabeza… ¡Leonel no sabía qué hacer! Después la baja y se la pone al ‘Loco’ al otro palo. Lo malo fue que cuando celebró le pegaron un monedazo y lo tuvieron que sacar.

8. “Ya no ha rivalidad futbolística”



“Las hinchadas tal vez sí mantienen esos recuerdos. Los hinchas, la gente mayor recuerda los clásicos de nuestra época con nostalgia. Ahora se juegan es por las redes sociales, donde se gozan unos a otros… Hoy la juventud, los actuales jugadores no saben de la historia de esa rivalidad. No están empapados. Por eso digo que no son iguales que antes, cuando se jugaba por orgullo”.

9. “Les pude ganar en Medellín como jugador y como técnico”



Ricardo Ciciliano Foto: ARCHIVO PARTICULAR

“En el 2007 Millonarios estaba mal, tomé el equipo en la marcha y tuve la suerte de ganarle allá en la Copa Sudamericana 2-3, con dos goles de Ciciliano y otro de Estrada. Ese día el equipo jugó como jugábamos antes. Lo ganamos por la historia, por lo que estoy diciendo, porque yo les conté a los jugadores lo que era jugar con Nacional, creo que el mensaje lo agarraron. Llegué un lunes y jugábamos un miércoles, qué les iba a enseñar. La rivalidad, el orgullo, el prestigio, eso lo entendieron y le ganamos a un equipazo que tenía Nacional, que venía de ser campeón con Quintabani”.

10. “Millonarios a veces te ilusiona y a veces te bajonea”



“Quedamos aburridos con el partido con América el semestre pasado. Cuando perdimos, no sé qué le pasó al equipo… Teníamos todo para ser campeón. Lo mismo que ahora en la Copa Colombia, con Medellín. Dos eliminaciones en casa… Creo que e están haciendo muchos goles a Millonarios, comete muchos errores en defensa. Eso se debe a que no tenemos jugadores de experiencia. Silva a veces carga el equipo solo, pero a veces necesita un socio… La llegada de Ortiz es todo mérito de Pinto. Lo conocía y lo trajo. Hasta ahora demostró que tiene casta para jugar en Millonarios”.