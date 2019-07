La rotación no sirvió: de local, Nacional empató contra Bucaramanga

Atlético Nacional empató 0-0 con Atlético Bucaramanga en juego por la fecha 2 de la Liga II-2019. Los locales insistieron, pero no concretaron, frente a un planteamiento inteligente de los dirigidos por Hernán Torres.



El primer tiempo tuvo a un Nacional dominando la pelota y las acciones de juego, frente a un conjunto auriverde que se replegaba e intentaba realizar contraataques por la banda derecha.

Los verdolagas emplearon movilidad y buscaba espacios en defensas. El cambio por las bandas de sus extremos, como Christian Mafla y Yerson Candelo, era para que engancharan y remataran sobre el arco de Christian Vargas; aunque la idea fue buena, la ejecución no fue la mejor.



Desde el minuto 10 al minuto 14, Nacional se acercó al arco visitante con jugadas colectivas y remates variados que terminaron desviados o que controlaba fácil la zaga santandereana. Hasta el minuto 20, Bucaramanga se acercó al arco de Aldair Quintana con un remate desviado sobre el vertical derecho.



Sin embargo, Nacional volvía a incomodar la defensa visitante, empleando jugadas colectivas, pero faltaba la concreción. Al minuto 30, Jhon Pérez desbordó por el sector derecho y Sherman Cárdenas no alcanzó a conectar, siendo la jugada más importante del ‘leopardo’ en el primer tiempo. Los últimos minutos del primer tiempo fueron ríspidos, con jugadas divididas y cortadas debido a faltas en el centro de la cancha.

En la etapa complementaria, Nacional salió con todo el ataque, Jarlan Barrera, uno de los que más se atrevió en la noche, inquietaba a Christian Mafla con un remate que controló fácilmente el arquero Vargas.



Bucaramanga respondió con un remate de media distancia de Camilo Mancilla, pero respondió atenta la defensa. El partido seguía intenso y con jugadas ofensivas de ida y vuelta. Al minuto 15, Patricio Cucchi tuvo su gol con un cabezazo que logró controlar Christian Vargas.

El técnico Juan Carlos Osorio entró a Neyder Moreno y Hernán Barcos, buscando un mayor peso ofensivo, que lo logró, sometiendo al rival y generando llegadas en las que faltaba finalizar. Por su parte, Bucaramanga se replegaba y atacaba por la banda derecha, aunque no era efectivo.



Ambos equipos siguieron jugando de manera intensa, hasta que al minuto 41, Hernán Barcos tuvo una gran oportunidad con un remate desde el área chica que rebotó en Anderson Angulo.



Los minutos finales fueron para un Nacional que seguía insistiendo sobre el arco de un conjunto leopardo que le convenía sumar en una plaza complicada como la de Medellín.



Al final, Nacional mostró un buen volumen ofensivo, pero no supo descifrar la férrea defensa que planteó Hernán Torres, que obtiene un empate valioso.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visitará en Montería a Jaguares de Córdoba. Entre tanto, Atlético Bucaramanga recibe a Millonarios.



Síntesis



Atlético Nacional 0-0 Atlético Bucaramanga



Atlético Nacional: Aldair Quintana (6); Daniel Muñoz (6), Andrés Reyes (6), Daniel Bocanegra (6), Juan David Cabal (6); Baldomero Perlaza (7), Pablo Ceppelini (6), Jarlan Barrera (7); Yerson Candelo (6), Christian Mafla (5), Patricio Cucchi (6).

Cambios: Neyder Moreno (6) por Christian Mafla (12 ST), Hernán Barcos (6) por Patricio Cucchi (16 ST), Juan Pablo Ramírez (6) por Pablo Ceppelini (29 ST).

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Atlético Bucaramanga: Christian Vargas (8); Anderson Angulo (6), Camilo Mancilla (6), Harold Gómez (6), César Quintero (6); Rafael Robayo (7), Elkin Blanco (7); Roger Lemus (5), Sherman Cárdenas (5), Jhon Pérez (7); Carlos Ibargüen (5).

Cambios: Jorge Aguirre (6) por Roger Lemus (8 ST), Gabriel Gómez (6) por Jhon Pérez (23 ST), Sergio Romero (5) por Carlos Ibargüen (30 ST).

D.T.: Hernán Torres.



Goles: no hubo.



Amonestados: Andrés Reyes (36 PT), Patricio Cucchi (36 PT), Daniel Muñoz (3 ST), Jarlan Barrera (8 ST) en Atlético Nacional. Anderson Angulo (17 PT), Carlos Ibargüen (44 PT), César Quintero (44 PT) en Atlético Bucaramanga.



Expulsados: no hubo.



Figura: Christian Vargas (8).



Árbitro: Nicolás Rodríguez (5).



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 26.832 espectadores.