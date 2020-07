Jóvenes que trabajan duro y piden pista en la titular de Nacional

Tras dos semanas de trabajos individuales, Atlético Nacional se fija metas y quiere pelear todos los torneos que compita. Es por eso que su plantel profesional es uno de los más completos del país, con dos y hasta tres jugadores por puesto y en el que Juan Carlos Osorio le da oportunidad a jugadores consagrados y a jóvenes de la cantera.



De la lista de 27 jugadores que están entrenando con el equipo, nueve vienen de las divisiones inferiores. Unos con más experiencia que otros, pero con mucha hambre de triunfar y de reforzar al equipo verdolaga en su lucha por varios frentes.



Sebastián Guerra, Juan David Cabal, Cristian Blanco, Yerson Mosquera, Brayan Córdoba, Yilmar Velásquez, Ewil Murillo, Agustín Cano y Yair Mena, es la ‘sangre nueva’ del equipo verdolaga.

#ElVerdeEstáDeVuelta | De los 27 inscritos para el regreso a entrenamientos, tenemos 9 canteranos entregándolo todo en cada jornada. 💚🇳🇬 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 23, 2020

Sobre Sebastián Guerra, es un arquero nacido en Medellín el 8 de enero de 2001. Desde 2013 llegó a las categorías inferiores de Atlético Nacional, donde ha venido teniendo un proceso destacado Integrante de la categoría de 2001, fue campeón de los Torneos Departamentales de la Liga Antioqueña de Fútbol en las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Primera A.



En la categoría sub 17 fue campeón del Torneo Nacional de Clubes de la Difutbol. Desde 2017 integró la Selección Antioquia, en donde obtuvo tres títulos en la categoría juvenil. Además, hace parte del proceso de Selección Colombia, integrando el equipo sub 18 con el técnico Héctor Cárdenas, está a la espera de llegar al Sudamericano Sub 20 del 2021 y en enero de 2020, fue convocado por la Selección Sub 23 que jugó el Preolímpico. Aún no ha debutado oficialmente.



Juan David Cabal nació en Cali, el 8 de enero de 2001, es zurdo, puede jugar como defensa central o lateral izquierdo. Se unió al Fútbol Formativo de Atlético Nacional en enero del 2018. Su gran habilidad por las bandas le permitió jugar nueve partidos, de los cuales ocho fueron por Liga y uno en la Copa Colombia, sumando 644 minutos. Cabal es uno de los jugadores por los cuales Osorio lo tuvo en cuenta el año pasado por su polivalencia, aunque su ímpetu lo dejó con varias fechas por fuera.



Cristian Blanco nació en Rionegro, Antioquia el 29 de enero de 1999. Juega como lateral izquierdo y también como volante. Ha jugado 24 partidos entre Liga y Copa Colombia. En total, sumó 1485 minutos. Aunque ha tenido picos altos y bajos, es un jugador en el que Osorio ha tenido muchas esperanzas.

Yerson Mosquera Valdelamar nació el 2 de mayo de 2001 en Turbo, Antioquia. Es defensa central y aún no ha debutado en el equipo profesional. Integró la Selección Colombia Sub 18. Llegó directamente a la categoría Sub 17 del Fútbol Formativo en enero del 2018.



Brayan Córdoba nació en Unguía, Chocó el 18 de septiembre de 1999. Es defensa central, acumula cuatro partidos en el equipo profesional, para un total de 206 minutos. Yilmar Velásquez nació el 21 de agosto de 1999 en Apartadó, Antioquia. También juega como defensa central con perfil derecho. Acumula seis partidos, todos por Liga en el 2019 y en total, sumó 152 minutos.



Ewil Murillo nació el 21 de junio del 2000 en el Urabá Antioqueño, juega como volante interior o medio centro. Se destacó en la Copa Nike en el año 2016, su talento le permitió quedarse en el conjunto antioqueño, en las categorías formativas dirigidas por el entrenador Diego Mazo. El jugador siguió su proceso de formación en las diferentes categorías del equipo. Logrando incluso el título nacional Difutbol sub 17, equipo dirigido por Nicolás Herazo. A mediados de 2019, Ewil viajó a Portugal para jugar a préstamo en el Club Estoril Praia de la segunda división perteneciendo



el equipo sub 23, que disputó la Liga Revelacao Sub 23. Allí jugó siete partidos, sumando 129 minutos.



Agustín Cano nació en Medellín el 8 de junio del 2001, es volante de perfil zurdo, con buena técnica, inteligencia de juego y visión. En sus inicios jugó como extremo, pero ahora lo que más disfruta es armar, el pase, la pausa y el ida y vuelta por el centro siendo interior. Con Atlético Nacional dominó los Torneos Departamentales de la Liga Antioqueña de Fútbol, siendo campeón de las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Primera A.



Yair Mena nació el 28 de junio de 2000 en Medellín, es delantero y ha tenido un proceso por varias categorías formativas de Nacional, donde se ha destacado como un potente goleador. Ha jugado dos partidos traducidos en 65 minutos, siendo inicialista en el partido contra Jaguares de Córdoba por la tercera fecha de la Liga.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8