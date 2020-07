Regreso del fútbol colombiano en proceso: así había quedado todo

Por fin llegó la noticia que todos los aficionados estaban esperando: el fútbol profesional colombiano tiene fecha de regreso. Los clubes se decantaron por la propuesta del América y planean retomar acción el 30 de agosto, algo que dependerá por completo de la aprobación del Ministerio de Salud.



Por lo anterior, en Futbolred le recordamos cómo había quedado la Liga antes del parón por la pandemia. Posiciones, goleadores, invictos, partidos aplazados y más.

Posiciones



Nacional es líder transitorio del torneo con 15 unidades, esto se mantendrá o cambiará según el partido pendiente que tiene Deportivo Pasto. En caso de ganar, el equipo volcánico se apoderará de la punta, un empate o derrota dejaría las cosas como están.



Santa Fe, Tolima (-1), Alianza Petrolera y Junior son escoltas con 13 puntos, mientras Once Caldas y América cierran el grupo de clasificados con 12.

​

Deportivo Cali es noveno con 11 unidades, las mismas que DIM en la undécima casilla. Millonarios, con un juego aplazado, es 17 con tan solo seis puntos.

​

Partidos aplazados

​

Cali vs Millonarios

Pasto vs Tolima



Equipos invictos



Deportes Tolima, Once Caldas y Deportivo Cali.

​

​Equipo más goleador



Atlético Nacional con 18 anotaciones.

​

​​Equipo con menos goles recibidos



Deportes Tolima con 3.

​

Descenso



Boyacá Chicó (82) y Jaguares (84) están en puestos de descenso directo. Peligran Pereira (88), Envigado (102), Patriotas (103) y Deportivo Pasto (103).



Goleador



Diego Valdés (Santa Fe) y Michael Rangel (si continúa en Junior) suman cinco anotaciones.