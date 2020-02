La crítica de Osorio al fútbol colombiano y lo que pasó con Cali

Luego que se refiriera a las declaraciones de los jugadores del Deportivo Cali, Juan Carlos Osorio redobló la apuesta y presentó excusas a sus colegas del conjunto azucarero si se sintieron insultados, aunque aclaró que les pidió ser más leales en la competencia y que dejaran de hablar tanto.



Además, habló sobre cómo se debe mejorar en la competitividad del fútbol colombiano y puso como ejemplo en Nacional que hacen movimientos en situaciones reales de juego, donde la pelota no sale de la cancha.

“Yo quisiera de parte mía, darle punto final a la situación que se ha venido hablando en los últimos días. Ofrecerle a don Alfredo (Arias), técnico del Deportivo Cali, y a sus jugadores una explicación, como nos enseñó Imanol Ibarrondo en su paso por México, que hay hechos ciertos y neutros. El hecho cierto y neutro fue que yo dije que me avergonzaba que hayamos jugado 46 minutos, 48 segundos, pero no recuerdo en ningún momento haberlo cuestionado a él, ni a su equipo, de jugar de determinada manera. No creo que sea la persona indicada para hacerlo y como ciudadano colombiano tampoco tengo el derecho de hacerlo”, expresó Osorio.



En cuanto a los comentarios que él realizó en la rueda de prensa contra Deportivo Cali. “A partir de ahí llegaron las interpretaciones, de las cuales no soy dueño. Estoy de acuerdo con él que el juego efectivo no depende de un equipo, hay dos en contienda. Tampoco cuestioné los factores que en Nacional tenemos en cuenta para mejorar y ojalá a futuro lograr en tiempo efectivo que estemos entre los 55 minutos y ojalá podamos llegar a 60. Porque a mayor tiempo efectivo, aumentan las probabilidades de anotar, entonces estoy de acuerdo con él que hay ciertos ítems para tener en cuenta que son; los tiros de esquina, los remates a puerta, las faltas cometidas y recibidas, las ocasiones claras de gol y otras que estamos averiguando. El único propósito de Nacional es invitar a la reflexión que debemos jugar más al fútbol. En nuestro club se les obliga que se cumpla esa norma”.

Juan Carlos Osorio DT de @nacionaloficial habló sobre el clásico antioqueño 303 frente al @DIM_Oficial pic.twitter.com/8KpptvY150 — Juancho 🇨🇴 (@juanchoserran8) February 21, 2020

Sobre la manera en la que muchos jugadores interrumpen el juego y no hay un tiempo efectivo del mismo, el ‘míster' hizo mea culpa y habló de sus dirigidos. “Reconozco que en nuestro equipo tenemos jugadores que le gusta fingir, tirarse, que le gusta incitar al árbitro. Estamos haciendo una tarea muy meticulosa para eliminar eso de nuestro fútbol. Sin maltratar ni agredir a ningún jugador del Cali, los invité a que jugaran porque tienen un gran equipo. De pronto el señor Alfredo (Arias) no conoce nuestra idiosincrasia y sé que no nos gusta competir, hacer trampa, no dar el cien por ciento y desde la zona de confort buscar buenos resultados. Como cualquier colombiano tengo derecho de expresar mis opiniones”.



Comparando otros países donde hay mayores tiempos efectivos de juego, Osorio detalló que se debe mejorar, desde una pelota dividida, hasta una acción de fútbol elaborado o directo. “Admiramos la Liga Inglesa, donde se juegan en promedio 60 minutos y acá solamente por cuestionar el tiempo de juego, he sido foco de discusión en los últimos cinco y seis días. Esto no es por Nacional, no es por Osorio, es por el fútbol colombiano. En los últimos 15 años me he dedicado a buscar razones porqué en Argentina, Uruguay y Paraguay se disputa la pelota como si fuera la última. Hoy en día es casi de opinión pública que nuestros jugadores deben pasar por Argentina para ser jugadores competitivos, yo pienso que eso no es correcto, es responsabilidad de nosotros los entrenadores colombianos”.

Finalmente, desea que el fútbol en Colombia mejore, sea más dinámico, pueda ser más competitivo, atractivo para verlo y disfrutarlo, aunque hay un camino largo para conseguirlo. “Uno dice una opinión y es sujeto a diversas interpretaciones, como ya ha sucedido en el pasado, me responsabilizo de eso, las acato y trato de aprender. Pero por el bien del fútbol colombiano, tenemos que buscar una Liga donde se juegue 60 minutos de tiempo efectivo, haya ocasiones de gol, se compita con dignidad, respeto y virilidad, que nuestros jugadores salgan de Colombia a Europa. Por último, a los que imparten justicia también es responsabilidad que nos dejen competir. A partir que seamos una sociedad competitiva, que se transmite al fútbol, yo creo que progresaremos y el fútbol estará donde debe estar entre las mejores ligas suramericanas, porque somos beneficiados, tenemos jugadores de muy buenas condiciones, pero sin competitividad, siempre estaremos supeditados en sacar jugadores de alto nivel a pesar de nuestras falencias en competitividad y entrenamientos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín