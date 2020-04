La estrategia de Fabián González Lasso para pasar el aislamiento

Duros momentos ha vivido Fabián González Lasso desde que regresó al fútbol colombiano en el 2019. Un virus que lo atacó en Millonarios cuando comenzaba a demostrar porqué Jorge Luis Pinto apostó por él cuando lo trajo del fútbol peruano y ahora, en Atlético Nacional donde le está tocando vivir esta emergencia sanitaria por el Covid-19. Sin embargo, el caucano sigue preparándose para el regreso a las canchas. Mientras tanto, mantiene su mente ocupada y espera que este momento en el mundo mejore y se pueda retornar a la cotidianidad.

“Ha sido difícil entrenar desde casa, para nosotros es mejor entrenar en el campo para acoplarnos con el grupo y complementarnos en la parte táctica, pero debemos cumplir las normas, apreciar los pequeños detalles, disfrutar de los seres queridos, ser solidarios con los demás, cuidarnos. Estamos luchando por la misma causa”, detalló Lasso.

Sobre los trabajos que vienen realizando desde casa con el cuerpo técnico, Fabián indicó que “los entrenamientos virtuales han sido muy interesantes, necesitamos mantener nuestra forma física y atlética para entrar al campo de juego a retomar el nivel futbolístico”.

Además, “es incómodo no tener actividad con la pelota, se pierde algo de sensibilidad no estar en el campo de juego, pero en los entrenamientos trato de incluir ejercicios con pelota, aunque es difícil, no dejar de perder esa sensibilidad y movilidad”.

Más allá del trabajo, hay tiempo para la diversión, Lasso con su familia detalló que “además de los entrenamientos virtuales, juego naipes, parqués, dominó, comparto con mi familia, valoro el estar con ellos, salir a pasear a los perros y en el patio de mi casa, salgo a trotar. Siempre trato de tener la mente ocupada y olvidar un poco este mal momento que estamos pasando”.

Finalmente, le dedicó un sincero mensaje al personal médico y las autoridades que trabajan para llevar la tranquilidad a los demás. “A todos los médicos, policías y autoridades que arriesgan sus vidas por nuestro bienestar. Son unos héroes, están superando adversidades y espero que pronto esto lo podamos superar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8