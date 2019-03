Millonarios buscará reencontrarse con su fútbol en el clásico

Ese buen comienzo que tuvo en la Liga I-2019, donde los goles y los resultados brotaban en todas las canchas, y en algunos casos iban ligados al fútbol bien jugado, es el que Millonarios añora y espera que regrese en el clásico que sus hinchas siempre esperan ganar: el clásico contra Santa Fe. Este jueves, a las 8 p.m., el cuadro azul de Jorge Luis Pinto, tendrá la misión de mejorar la imagen que dejó en el juego contra el Pasto, el fin de semana pasado.

El bajón le llegó a Millonarios en la mitad de la primera fase, aunque Pinto cree que esto será transitorio. “No es un indicativo de que estemos bajando el rendimiento. Hay partidos complejos, difíciles”, dijo el técnico quien dice que “quisiera tener regularidad” durante todo el campeonato, pero que “hay partidos de partidos” como el que jugaron contra Nacional.



Lo que sí reconoce el entrenador azul es que los dos puntos de nueve son “consecuencia de los partidos que hemos hecho” y agregó: “En Pasto no jugamos un buen partido, aunque no teníamos porqué perder. El de Nacional fue un partido bravo, indudablemente y eso nos ha llevado a no ganar”.

El rival llega en crisis



Sobre esto, Pinto enfatizó: “Le he dicho al equipo: los equipos más peligrosos que existen en este momento son Santa Fe y el Medellín”, refiriéndose al siguiente rival, del próximo domingo. “Son los más complicados, más difíciles, la entregan toda. Pero para eso estamos preparados”.

Salir del bache, su motivación



Millonarios necesita ganar para seguir prendido entre los primeros de la tabla, por eso Pinto ha trabajado especialmente la parte emocional del grupo. “Vamos a volver a hacer nuestro fútbol… Tenemos la mente muy clara de que tenemos que buscar el triunfo con Santa Fe por todo, por los puntos, por el resultado, por lo que representa el clásico para la afición. Vamos a buscar ganarlo y trataremos de estar con la cabeza fría”.

El regreso de Faríñez y otros cambios



La principal novedad de Millonarios será el regreso al arco del venezolano Wuilker Faríñez, luego de los partidos que jugó en España contra Argentina y la selección de Cataluña. El técnico dijo que el portero llegó bien y que solo debía descansar mejor para recuperarse del viaje.

Ante la inminente baja de Santiago Montoya y Juan David Pérez, por sendas lesiones musculares, los titulares serían respectivamente Eliser Quiñones y Cristian Marrugo, quien tendría su octavo partido de liga este año y el segundo como titular.

Alineación probable:

Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Alex Rambal, Luis Payares, Felipe Banguero; John Duque, Felipe Jaramillo, Eliser Quiñones, David Silva; Roberto Ovelar. D.T.: Jorge Luis Pinto.



Estadio: El Campín

Hora: 8:00 p.m.

Árbitro: Wílmar Roldán

TV: Win Sports