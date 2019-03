Pinto descarta dos jugadores clave en Millonarios para el clásico 

Jorge Luis Pinto había mencionado este miércoles que iban a esperar hasta último momento a Juan David Pérez y a Santiago Montoya para jugar el clásico contra Santa Fe, este jueves a las 8:00 p.m. Sin embargo, Millonarios confirmó su lista de convocados y los dos futbolistas no harán parte de la lista.

¡Vamos todos al Clásico Capitalino en El Campín! 🏟🔵⚪️ Esta es la lista de jugadores convocados por el profesor Jorge Luis Pinto para enfrentar a Santa Fe. Ⓜ️⚽️ ¡VAMOS MILLONARIOS! #Volveremos pic.twitter.com/lQR58yGRPP — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 28 de marzo de 2019

Juan David Pérez sufrió una lesión contra Atlético Nacional, molestia de la que se había recuperado, pero que se resintió contra Pasto y no podrá estar en el clásico contra Santa Fe.



Santiago Montoya, el '10' azul, tampoco hizo parte de la lista de convocados por una lesión, de la que no alcanzó a recuperarse y se perderá el derbi capitalino.



Pero no todas las noticias son malas, pues Wuilker Faríñez cumplió con su fecha Fifa, con Venezuela, y llegó a tiempo para jugar contra Santa Fe, defendiendo el arco embajador.