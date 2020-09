Millonarios confirma lesión de Mackalister Silva por tiempo indefinido

Luego de realizar los exámenes pertinentes, Millonarios confirmó este martes que David Macalister Silva tiene una lesión muscular grado 1 en el músculo bíceps femoral de su pierna izquierda.

Millonarios FC informa que luego de exámenes diagnósticos realizados a David Macalister Silva, el jugador presentó lesión muscular grado 1 en el músculo bíceps femoral de su pierna izquierda. La incapacidad se irá determinando según evolución. pic.twitter.com/xcE0sdYqDX — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 15, 2020

No hay un tiempo mínimo o máximo de recuperación porque este dependerá del avance de la misma, pero es claro que no podrá jugar contra Once Caldas el próximo sábado en el estadio El Campín.

Alberto Gamero deberá analizar quien ocupará su lugar. En el partido pasado utilizó a Steven Vega, quien tiene más vocación defensiva que Silva, aunque también podría utilizar a Juan Camilo García en ese lugar.

Otra variante podría ser reubicar a Diego Godoy como volante central y utilizar a Eliser Quiñones o Juan Camilo Salazar como extremo por izquierda.