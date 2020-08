Calientan motores en Millonarios: por fin hay una buena noticia

Millonarios no ha podido entrenar desde el 31 de julio tras la cuarentena estricta que se ha impuesto en Bogotá y en la localidad de Suba. Tras esto, en los días pasados el club confirmó 9 casos de covid-19 en las primeras pruebas que realizó en club, aunque no fueron todos en una misma.



Ahora, finalmente, el conjunto embajador tuvo una buena noticia y es que, tras las cuartas pruebas realizadas, no hay ningún caso de coronavirus en el club.

Millonarios FC informa que el lunes 3 de agosto, en cumplimiento con las normas del Protocolo de Bioseguridad, se realizaron las cuartas pruebas serológicas obligatorias a nuestro plantel, arrojando todos los resultados negativos. Continuamos preparándonos... ¡vamos Millonarios! pic.twitter.com/pZeUSaCEEr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 4, 2020

Así las cosas, el equipo dirigido por Alberto Gamero espera un permiso especial para poder volver a prácticas individuales y ponerse a punto para el anhelado regreso del fútbol colombiano.