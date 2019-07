La fuerte crítica de Ricardo Lunari a los dirigentes de Millonarios

Millonarios genera zozobra entre sus hinchas, pues después de sumar 50 puntos y cabalgar en la Liga I-2019, no se ha reforzado de la manera como se esperaba para ir decididamente por el esquivo título en la Liga II. Se fueron hombres importantes, y hasta la fecha no ha llegado ese gran fichaje que todos sueñan y que daría tranquilidad al técnico Jorge Luis Pinto.

Uno de los que conoce muy bien la entraña albiazul es Ricardo Lunari. El argentino fue ídolo en la década de los noventa como jugador y fue técnico del equipo bogotano entre 2014 y 2015. Actualmente, el exfutbolista, de 49 años, es panelista en el programa ‘Balón Dividido’, del canal deportivo ‘Espn’.



En los últimos días, Lunari se refirió a la manera como Millonarios afronta el mercado de fichajes. Y en las redes sociales pusieron supuestas declaraciones suyas, que había dicho en el programa en el que participa, desatando la polémica entre los aficionados embajadores.



RiCARDO LUNARI “siempre es lo mismo en Millonarios, el problema es dirigencial, el primer semestre te traen los jugadores que pides, el segundo NO, me pasó a mi, a Russo, a Israel, etc" Palabras dichas en Balón dividido el día de hoy. Ahora entiendo porque Diego coca se fue. — Heimar Herrera (@HeimarH) July 15, 2019

Sin embargo, FUTBOLRED habló con Lunari para aclarar lo que dijo. El argentino aseguró que “no me metí con los fichajes que llegaron, ni con ningún jugador”, y fue enfático en la crítica a los dirigentes de Millonarios.



“Millonarios hace un par de años que está repitiendo el mismo método. En el primer semestre del año, al técnico le traen los refuerzos que pide; hacen una buena campaña, se conforman con esos jugadores, algunos jugadores se van por su buena campaña, y en el segundo semestre, cuando se abre el mercado de fichajes nuevamente, ya no traen los jugadores que quiere el entrenador si no los que quieren los directivos”, apuntó Lunari.



“Así el equipo se despotencia y en el segundo campeonato le cuesta más que el primero. Eso fue todo lo que dije porque me pasó. Solamente digo que es una metodología que está usando la dirigencia de Millonarios desde hace un par de años”, comentó el ahora panelista.