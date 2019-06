Empiezan los diálogos: Millonarios en búsqueda de talentoso delantero

Luego de no llegar a la final de la Liga I-2019, Millonarios empieza a trabajar de cara al segundo semestre del año. Hansel Zapata, delantero de La Equidad confirmó el interés del conjunto albiazul en contratarlo como refuerzo para la próxima temporada.

Millonarios empieza a trabajar en las nuevas caras para enfrentar la Copa y la Liga II-2019. Jefferson Martínez, arquero de Envigado sería el primer refuerzo del equipo ante una posible salida de Wuilker Fariñez luego de la Copa América.



En declaraciones para el diario “AS”, Hansel Zapata confirmó que Millonarios y La Equidad están en conversaciones para su fichaje: "Tengo entendido que hay interés de Millonarios, pero no me han dicho nada más. Hay que esperar que se logra hablar esta semana que viene. A mí me informó mi representante del interés, pero sé que Millonarios ya está hablando con La Equidad. Una persona del equipo también me informó del interés".



El delantero de 24 años viene de hacer grandes actuaciones con el cuadro asegurador, por esto su gran nivel despertó el interés de Millonarios para reforzar en la zona de ataque del cuadro embajador.



Además, el atacante aseguró que Millonarios es un gran club y que sería un gran paso en su carrera llegar a equipo albiazul: "Es muy importante que un equipo grande como Millonarios se fije en mí. Eso da a saber que estoy haciendo las cosas bien y me llena como jugador para seguir mejorando día a día".



Según lo que se ha podido conocer, Millonarios está en búsqueda de un arquero, un defensa, un volante y un delantero. Todo esto para reforzar línea por línea al equipo.