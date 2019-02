DIM, a salir del fondo de la tabla: recibe a Cali, que viene motivado

Deportivo Independiente Medellín recibe este domingo en el estadio Atanasio Girardot, desde las 5:00 p.m. al Deportivo Cali por la sexta fecha de la Liga I-2019. Con dos empates y cinco derrotas, el equipo rojo de Antioquia necesita obtener su primera victoria para escapar del fondo de la tabla y remediar el flojo arranque que lo dejó también por fuera de la Copa Libertadores. El técnico Octavio Zambrano tuvo una semana larga, donde hubo respaldo y trabajo duro para volver a encarrilar el proceso.

“Tenemos tres partidos importantes al frente, son puntos que nos servirían para meternos entre los ocho y pelear los primeros lugares. No pienso solamente en el partido frente al Deportivo Cali, contra Rionegro y Nacional debemos entrar en una racha ganadora para cuadrar caja. Estamos enfocados en eso”, precisó Octavio Zambrano quien regresará al mismo módulo con el que fue finalista en el año anterior, el 4-4-2. Todavía no logra definir si con Leonardo Castro o Steven Rodríguez al acompañante de Germán Cano en el ataque.



En cuanto a la mejoría en el nivel, podría establecer el medio campo con Diego Arias y Andrés Ricaurte, aunque no descarta poner una línea de tres volantes conectando los laterales y atacantes. “Hay diferentes movimientos, he realizado varios segmentos de juego para emplear variantes. Hemos tenido jugadores que no están en un buen nivel, que ya lo saben y que están trabajando para volver a demostrar las cualidades técnicas y lo que pueden aportar en el equipo”, expresó Zambrano.



Por otro lado, el goleador Germán Cano quiere retornar a su senda goleadora, que además permita conquistar la primera victoria en el año. “Hemos ajustado muchas cosas que no habíamos realizado en los partidos, esperamos que en la cancha logremos hacer un muy buen partido y ganarlo. Necesitamos conseguir nuestro primer triunfo”, precisó el delantero argentino.



Sobre el rival, Cano indicó que “Deportivo Cali es un rival muy duro, que seguramente va a venir a buscar el marcador por los jugadores importantes que tienen. Será un juego muy abierto y tenemos que cuidarnos las bandas, ellos son muy fuertes por ahí. Nosotros debemos atacar, buscar filtrar balones y obtener tres puntos más para entrar en confianza”.



En cuanto al historial por Liga, Deportivo Cali ha ganado 95 partidos contra 73 del DIM, 60 empates completan los 228 partidos que han disputado este par de equipos históricos de nuestro fútbol. Además, la última vez que jugaron en el Atanasio, el ‘poderoso’ ganó 2-1 con goles de Leonardo Castro y Juan Fernando Caicedo, remontando un partido en el que el ‘azucarero’ había comenzado ganando con gol de Ezequiel Palomeque.



Alineación probable:



Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Héctor Urrego, Sebastián Macías; Diego Arias, Andrés Ricaurte; William Palacios, Braian Castrillón; Leonardo Castro (Steven Rodríguez), Germán Cano.



D.T.: Octavio Zambrano



Árbitro: Mario Herrera (Meta)



Hora: 5:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot



TV: Canal RCN



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín