Atlético Nacional, a salir del mal momento: visita a Unión Magdalena

Atlético Nacional visita este domingo desde las 3:30 p.m. al Unión Magdalena, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Encuentro válido por la sexta fecha de la Liga I-2019. Con la derrota en la Copa Libertadores superada, los verdolagas jugarán un partido más fuera del Atanasio, donde quieren mejorar la eficacia en el ataque y conseguir una victoria que lo acomode en la parte alta de la tabla. Al frente tendrán a un ‘ciclón bananero’ que quieren aprovechar la falta de gol de su rival para sumar una victoria que le permita engrosar su promedio en la tabla del descenso.

Nacional, a volver a la victoria



Realidades opuestas viven antioqueños y samarios, por el lado de Paulo Autuori, el buen juego de su equipo se empaña con la falta de efectividad en el frente de ataque. Su equipo llega, pero no concreta, lo que hace sufrir más de la cuenta contra rivales que en el trámite son inferiores, pero que la ocasión que tienen la meten. Mientras que Unión recién se adecúa a la primera división tras 14 años de ausencia. Los samarios no han logrado resultados concretos y ya deben enfocarse en la permanencia. Si bien falta, es mejor comenzar a sumar para evitar sustos a finales de año.



Sin Christian Mafla por suspensión, Andrés Sarmiento y Gilberto García lesionados, las alternativas se enfocan en la cantera, específicamente en los jugadores que regresaron de la Selección Colombia sub 20 como Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Hayen Palacios, Yéiler Góez y Kevin Mier. Jugadores que fueron titulares y se destacaron en el combinado tricolor que logró el paso al Mundial de Polonia. Por ende, será una gran oportunidad para que Autuori los tenga en su radar, debido a que no los ha visto mucho en las prácticas.



Uno de los experimentados como Christian Vargas buscará mantener el cero en su arco, algo que no ha podido lograr cuando le tocó actuar. “Estamos trabajando para seguir manteniendo esa solidez defensiva, sabemos que Ricardo (Márquez) está pasando un buen momento y ojalá no tenga una tarde brillante, hay que estar atentos a sus movimientos”.



Unión, a respetar su casa y aprovechar el mal momento de Nacional



Los bananeros están urgidos de una victoria, así que contra los antioqueños tienen la obligación de hacer respetar la casa y sacar los tres puntos que tanto necesitan para salir de las posiciones de descenso.



Hasta el momento el conjunto samario ha mostrado algunos aspectos positivos que hacen pensar que puede mejorar en el campeonato, pero primero deberá corregir los errores tempraneros en defensa que le dañan el planteamiento que propone cada partido y que a la postre le están costando los resultados.



El técnico Harold Rivera pese a que no se le están dando las cosas, se mantiene optimista frente a lo que puede conseguir este año con Unión Magdalena.



"No podemos seguir lamentándonos por lo que se hizo mal en los partidos anteriores, aquí lo importante es corregir y enderezar el rumbo porque tenemos con que hacerlo", señaló.



En el historial, por Liga Nacional y Unión Magdalena han jugado 174 partidos, los verdolagas han ganado 82 contra 48 del ‘ciclón bananero’, 44 empates cierran la cifra. Los antioqueños marcaron 281 y recibieron 205. En Santa Marta disputaron 88 partidos con 22 victorias visitantes, 38 para los locales y 28 empates.



Alineación probable:



Unión Magdalena: César Giraldo, Cristhian Subero, Dixon Renteria, Julio Murillo, Yulián Gómez, Jojhan Valencia, Abel Aguilar o Fabián Cantillo, Luis Carlos Arias, Lucas Sotero, Luis Aníbal Mosquera o Giovane de Jesús y Ricardo Márquez.



D.T.: Harold Rivera



Atlético Nacional: Christian Vargas; Hayen Palacios, Andrés Reyes, Carlos Cuesta, Cristian Blanco; Andrés Perea, Yéiler Góez; Marlon Torres, Brayan Gómez, Jean Lucas Rivera; Carlos Rivas.



D.T.: Paulo Autuori.



Hora: 3:30 p.m.



Estadio: Sierra Nevada.



Árbitro: Edilson Ariza (Santander).



TV: Win Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



Por Roger Urieles

Para El Tiempo