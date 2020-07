Medellín aprieta el paso en su parte física pensando en el regreso

Tras conocer el calendario de la Copa Libertadores para mediados de septiembre y con un hipotético arranque de la Liga colombiana a finales de agosto, Deportivo Independiente Medellín sigue a todo ritmo su preparación física y no deja nada al azar. Desde el pasado jueves 16 se encuentra trabajando y con seis sesiones completas de entrenamientos individuales, el conjunto poderoso piensa en esas competiciones.



En cuanto a los trabajos, el equipo mantiene el énfasis en los trabajos de fuerza, precisión y velocidad. Los grupos de trabajo han seguido los protocolos de bioseguridad y el plantel sigue en buenas condiciones de salud. Esta semana, estarían realizando las pruebas serológicas como lo indica el protocolo y esperan completar 11 sesiones de entrenamiento individual. El plantel profesional se divide en tres grupos de no más de 10 jugadores cada uno, los horarios de entrenamiento son: 7:00 a.m. 9:00 a.m. y 11:00 a.m. el tiempo de trabajo es de una hora, hora y 15 minutos, mientras que el proceso de aseo y adecuación para el próximo grupo, así como la evacuación del grupo que entrenó es de 45 minutos.



En cuanto a novedades, Medellín espera a finales del mes de julio al delantero argentino Israel Escalante, quien superó los exámenes médicos y estaría ultimando detalles referentes a su viaje, así como la prueba molecular para covid-19 que debe realizarse tres días antes de su vuelo. Tan pronto llegue a territorio colombiano deberá nuevamente hacerse esta prueba y según informó el médico Édgar Méndez en la última rueda de prensa virtual, si el jugador da negativo en ambas pruebas, podrá integrarse a los trabajos del equipo en su sede de Llanogrande.



