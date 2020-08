'Me quedó pendiente ganar más títulos, pero disfruté mucho': Ricaurte

Tras confirmarse su salida del Deportivo Independiente Medellín rumbo al FC Dallas de la MLS, Andrés Ricaurte emprende un nuevo ciclo en su carrera deportiva. Con 29 años, el volante antioqueño lo sedujo el proyecto deportivo que tiene el club norteamericano y destacó que será compañero de Michael Barrios y Harold Santiago Mosquera, colombianos que lo esperan para la reanudación de la Liga en los próximos días.



“Agradezco por haber podido disfrutar estos dos años y medio en esta institución, viví muchas cosas que aprendí para mi carrera. Ahora emprendo un nuevo reto, con muchas ganas y espero que sea de la mejor manera”, señaló Ricaurte.

Sobre los detalles de la negociación y esos primeros contactos, el volante explicó que “la gente del Dallas habló con mi representante y de ahí se hizo la gestión entre los clubes, gracias a eso llegaron a un buen acuerdo entre todas las partes y todos quedamos contentos. En principio, ellos comprarían el 50% y habría opciones para prorrogar el contrato por dos o por cuatro años”.



En cuanto a la MLS, declaró que “llego a una liga muy física, están muy bien organizados, nos llevan kilómetros de ventaja. Dallas tiene un proyecto deportivo interesante, fue una opción que cumplía con el club y para una mejora en lo personal y lo profesional, es un cambio de vida interesante y quieren mezclar jugadores jóvenes con experimentados”.



Andrés era uno de los jugadores que pedía pista para ir a la Selección Colombia, frente a esa posibilidad, irse a la MLS sería alejarse del radar en teoría, aunque al jugador no lo trasnocha portar la camiseta ‘tricolor’. “En el fútbol colombiano tampoco convocan muchos jugadores, es algo que no me trasnocha, para mí es una gran oportunidad que quise aprovechar, la MLS viene creciendo mucho y tienen un proyecto deportivo llamativo, son muy organizados y solo espero que pueda aprender y crecer tanto en lo deportivo como en lo personal”.



Sobre el DIM, “hay cosas que no me corresponde decir, pero veo que hay una reestructuración desde enero y seguramente se verán los resultados más adelante. Medellín tiene grandes jugadores juveniles y es importante el apoyo entre todos, hinchas, directivos, jugadores, periodistas, que hagan un buen ambiente para que se sientan cómodos, ayuden entre todos con un aplauso, no con chiflidos, puedan desplegar su talento y prepararse para la presión”.



Ricaurte también habló sobre los hinchas, quienes lo tuvieron entre amores y odios, “la relación fue muy cambiante, no con todos los hinchas, con una parte se recibieron críticas, malas palabras. Pero es parte de mi trabajo. No hay que prestarle atención y eso me sirvió para aprender y seguir adelante. Agradezco a todos”.



Finalmente, el jugador no descarta un regreso al fútbol colombiano, “por decir algo, me quedó pendiente ganar más títulos, pero disfruté mucho el fútbol colombiano. Soy feliz jugando al fútbol. Cuando logré mis metas, no descarto poder regresar a Colombia, me encantaría volver al Medellín en un futuro, acá fui feliz”.



