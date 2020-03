Adrián Arregui y los detalles de cómo vive los días de cuarentena

Deportivo Independiente Medellín paró sus trabajos hace seis días y mientras pase la contingencia del coronavirus, el equipo antioqueño seguirá trabajando con el plantel de manera individual y en sus casas. Uno de los que está atendiendo las normas es Adrián Arregui, el argentino pasa sus días entre el trabajo físico, la lectura y la música, una de sus pasiones.



El volante poderoso habló sobre este momento coyuntural del mundo. “Estamos tratando de ser responsables, acatando las medidas del gobierno, hacer ejercicio y sobrellevar el día a día mientras se normaliza todo”.

Sobre el trabajo físico, Arregui expresó que “el cuerpo técnico nos mandó un material para trabajar en casa y unos implementos para poderlos realizar. Son varias tareas para prepararnos y estar atentos para lo que va sucediendo. No debemos salir de casa, lavarnos las manos, debemos ser responsables, evitar la circulación y quedarnos el tiempo que sea necesario”.



En cuanto a sus seres queridos en Argentina, Arregui comentó que “mi familia está bien, antes que pasara todo esto estaban por venir. Ellos se están cuidando, lo más importante es mantener una buena salud y que todo pueda normalizarse”.

“El internet nos sirve mucho para acortar distancias, la música también me ayuda para pasar el momento, tomar más mate (bebida de yerbas típica del sur del continente), es un acompañante que tengo, también está la lectura que es algo que me gusta mucho”.



Sobre el momento en el que estuvo Medellín, donde no ha tenido un rendimiento ideal en la Liga y en la Copa, Adrián señaló que “en estos momentos no podemos pensar en niveles futbolísticos, hay que acatar las normas y cuando todo se normalice, veremos cómo va retomar las labores el equipo”.



Finalmente, el ex Temperley ha venido hablando con Yulián Gómez quien supera una lesión en su tobillo derecho. “Estoy pendiente de él, nos íbamos a encontrar, pero pasaron estas medidas, él sabe que estamos apoyándolo y volverá mucho más fuerte de lo que le pasó”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8