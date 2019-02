‘Estoy muy feliz por la actitud de mis futbolistas’: Lucas Pusineri

Lucas Pusineri, técnico del Deportivo Cali, aplaudió la actitud de sus jugadores en el triunfo 2-1 sobre el Tolima en el adelanto de la fecha 14 de la Liga I-2019, manifestando que demostraron que se tienen argumentos para mejorar la campaña realizada hasta el momento.



¿Por qué el retrasa el equipo después de los goles? “El equipo dio pelea, trabajó el partido, tuvo el control, tuvimos un error fortuito en la caída de un compañero que desemboca en el gol del Tolima y aparecieron incertidumbres lógicas, jugamos ante un rival muy duro, uno de los campeones del año pasado que jugará Copa Libertadores. Al final tuvimos la suerte de poder ganar los tres puntos”.

De la actitud del inicio dijo que “todos los partidos en el fútbol mundial hoy en día son muy parejos, por lo tanto para salir a ganar la unión grupal fue muy importante, le ganamos a un gran rival, estoy muy feliz por la actitud de mis futbolistas y esperamos seguir con esa respuesta de este equipo en formación y que se pueda volver sólido con el esfuerzo día a tras día”.



Pusineri reconoció la reacción del cuadro pijao: “El partido mostro diversos trámites, nosotros tal vez no tuvimos la gran posesión de otros partidos porque con el resultado uno quiere conservar la diferencia e inconscientemente se va replegando. Tuvimos situaciones pocas en el segundo tiempo pero luchamos, tratamos en los posible de ir partido tras partido de tener una base y poco a poco hacernos más sólidos y tener una estabilidad que hoy nos cuesta, estoy contento con el esfuerzo de los futbolistas, porque se puede. La victoria y la derrota son dos grandes impostores, porque no sos ni muy malo cuando perdés ni muy bueno cuando ganás”.

Sobre si a su conjunto le faltó presión en el primer tiempo para aumentar la ventaja, aseguró que “tenemos que trabajar mejor los momentos del juego, de no ser por la situación adversa de nuestro defensa tal vez ellos no hubieran marcado. Vamos partido a partido definiendo la idea de que todos los encuentros van a ser así.



Se refirió también a su defensa: “Todo trabajo de planificación que enfrentamos hay situaciones que a veces salen y otras que no, a partir de allí mi impronta es tratar en lo posible de crecer, y cuando se pierda, dejar en la camiseta hasta la última gota de sudor. No me subo al camino de una euforia total. Los equipos se hacen de atrás para adelante para darle un orden, hoy estuvimos bien compenetrados, el esfuerzo que hizo todo el equipo fue grande, hasta los que entraron aportaron soluciones”.



Del ataque dijo que “tuvimos la certeza de que Feiver puede retroceder unos metros y asociarse con el resto de sus compañeros. Buscábamos la posibilidad de tener un acompañamiento a Juan Ignacio Dinenno para no dejarlo en soledad y tener que enganchar ante los defensas rivales, creamos varias situaciones siendo verticales y protagonistas”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces