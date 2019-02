Cali venció 2-1 a Tolima en adelanto de la fecha 14 y sigue en ascenso

Deportivo Cali venció 2-1 este jueves al Deportes Tolima en el estadio de Palmaseca, en partido adelantado de la fecha 14 de la Liga I-2019, y momentáneamente se ubicó cuarto en la tabla con 8 puntos.

En el primer tiempo el Cali mostró efectividad y buen trabajo por la zona derecha. El cuadro verdiblanco le madrugó a la apertura del marcador y a los 10 segundos del pitazo inicial de Gustavo Murillo se produjo una salida electrizante desde la bomba central, Feiver Mercado recibió un pase de Deiber Caicedo tras un rebote de cabeza de un defensor pijao y anidó el esférico al palo derecho de Álvaro Montero para el 1-0. El gol más rápido en la historia azucarera y uno de los más tempraneros del balompié nacional.



Y hubo más para aumentar: A los 6 minutos Juan Ignacio Dinenno desperdició una clara oportunidad para aumentar la cuenta al recepcionar un centro por derecha tras un cruce largo por la izquierda. A los 9 fue Juan Camilo Angulo en un tiro libre quien por poco sorprende a Montero.



El planteamiento de Pusineri era redondo, un equipo frontal que tocó rápido con precisión, aprovechó las bandas y fue superior contra un Tolima aletargado, desconocido y lejos de versiones anteriores que pusieron condiciones en este mismo escenario con resultados positivos.



Dueño del esférico, pero improductivo, el visitante se aproximó a los 15 con Marco Pérez y Camilo Vargas detuvo con agilidad en el mano a mano.



A los 19, Juan Camilo Angulo metió un centro de derecha a izquierda, recibió John Mosquera y con otro servicio milimétrico dejó solo a Juan Ignacio Dinenno para que pusiera su guayo derecho y derrotara a Montero, a los 19.



Con el resultado a favor el Cali se relajó un poco y Tolima subió sus líneas con peligro y abriendo las bandas, aunque era un dominio sin mucha profundidad. En una de esas jugadas metieron un balón profundo entre la defensa verdiblanca, el venezolano Luis ‘Cariaco’ González enganchó de zurda y con remate cruzado venció a Vargas para el 1-2, a los 42 minutos.



En el inicio del complemento, el costarricense Juan Pablo Vargas tuvo una opción clarísima frente al arco de Vargas y tiró la pelota por encima. Deiber Caicedo también se acercó con un cabezazo a los 9 y Montero detuvo el balón. Sin duda, el meta pijao fue uno de los destacados del partido, evitando que la diferencia fuera más amplia.



Feiver, que tenía la zurda caliente, intentó dos veces y en ambas encontró bien parado al golero Montero.



Marco Pérez, que no había vuelto a arrimarse al área, cobró un tiro libre frontal muy cerca del horizontal.



La eficacia del local en el primer tiempo se perdió para el segundo. Tolima tomó sus precauciones y cortó el circuito que producían Juan Camilo Angulo, Mercado y Dinenno. A eso le sumó varias aproximaciones que llenaron de susto la defensa azucarera, la última del paraguayo Luis Neri Caballero en el tiempo de adición. Afortunadamente ninguna fructificó y los tres puntos se quedaron en casa.



El Cali volverá a su estadio el martes 19 de febrero (7:30 p.m.) cuando reciba al Unión Magdalena.



Síntesis



Cali 2-1 Tolima



Deportivo Cali: Camilo Vargas (6); Juan Camilo Angulo (7), Danny Rosero (6), Richard Rentería (6), Darwin Andrade (6), Andrés Colorado (6), Matías Cabrera (6), Deiber Caicedo (6), John Édison Mosquera (7), Feiver Mercado (8); y Juan Ignacio Dinenno (7).

Cambios: César Amaya (6) por Feiver Mercado (28 ST), Kevin Velasco (SC) por John E. Mosquera (35 ST) y Christian Rivera (SC) por Juan Ignacio Dinenno (42ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Deportes Tolima: Álvaro Montero (7); Nilson Castrillón (5), Julián Quiñones (4), Juan Pablo Vargas (4), Danovis Banguero (5); Larry Vásquez (5), Carlos Robles (5), Luis González (6),Carlos Rentería (4), Ómar Albornoz (5); y Marco Pérez (5).

Cambios: Daniel Cataño (5) por Carlos Rentería (1 ST), Rafael Carrascal (5) por Larry Vásquez (22 ST) y Luis Neri Caballero (5) por Luis González (31 ST).

D.T.: Alberto Gamero



Goles: 1-0: Feiver Mercado (1 PT). 2-0: Juan Ignacio Dinenno (19 PT). 1-2: Luis González (42 PT)



Amonestados: Andrés Colorado(16 PT), John Édison Mosquera (35 ST), Juan Camilo Angulo (38 ST), César Amaya (45+2 ST), Deiber Caicedo (45+3 ST) por Cali. Ómar Albornoz (27 PT), Carlos Rentería (37 ST), Juan Pablo Vargas (45+4 ST) por Tolima.



Expulsados: no hubo



Partido: Bueno



Figura: Feiver Mercado (8)



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Asistencia: 4.500 espectadores, aproximadamente



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Gustavo Murillo (7)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces