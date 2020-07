¿Fácil solución para Cúcuta? Lo que debe pagar para evitar el castigo

Suena demoledor pero podría no ser tan grave. Cúcuta Deportivo ha sido castigado por el Ministerio de Deporte con la suspensión del reconocimiento deportivo, pero no parece un lío de tan difícil solución.

FUTBOLRED conoció que la sanción, que le impediría competir en la Liga Betplay y hacer parte del sistema general del deporte, es por pagos no efectuados entre diciembre de 2018 y agosto de 2019, que ascienden a $163.561.638



No parece una cantidad imposible para el hábil negociante José Augusto Cadena, máximo accionista del club, pues el reglamento es claro es establecer que el pago anula el castigo. "Esta suspensión se mantendrá hasta tanto el club demuestre el pago de las obligaciones que por estos conceptos se encuentren pendientes de cancelar", dice el artículo que reglamenta la pérdida del reconocimiento.



¿Por qué es el castigo? Lo dice el reglamento: "Los clubes con deportistas profesionales que incumplan el pago de obligaciones laborales, pago de aportes a la seguridad social, pagos parafiscales u obligaciones impositivas por un periodo superior a 60 días, Coldeportes previa actuación administrativa procederá a suspender el reconocimiento deportivo. Independientemente de las obligaciones establecidas en el e artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo".



Y entonces, si por culpa de la crisis económica no se cancelara la deuda, ¿Qué podría hacer el Cúcuta?: "Puede reponer, que es solicitar el cambio de decisión ante la misma instancia que lo castigó, es decir la oficina de inspección de vigilancia y control. O puede apelar ante el superior jerárquico, que sería el despacho del ministro. Tiene 10 días para la reposición y en la apelación el ministro tiene dos meses para decidir", explicó el abogado Andrés Charria.



El verdadero riesgo no es este retraso en los pagos sino otro detalle que contempla el reglamento: "La reincidencia en el incumplimineto de estas obligaciones dará lugar a la pérdida del reconocimiento deportivo".



De esta manera, el polémico Cadena tendrá que pensarlo bien antes de dejar de pagar sus obligaciones, que además incluyen un proceso ante la Supersociedades por deudas con la ciudad de Cúcuta.