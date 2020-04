‘El esfuerzo y la resiliencia me han permitido lograr éxito‘: Cuadrado

Reflexivo, dedicado a la familia, al ejercicio y a sus negocios particulares, José Cuadrado habló sobre la emergencia sanitaria, su manera de vivir como arquero de Atlético Nacional y sus vivencias con los verdolagas.

“Como en cualquier ámbito de la vida, mi profesión exige un aprendizaje constante, superarme y prepararme día a día. Me traslado a las vivencias que he tenido durante mi estadía en el club y una de ellas es reconocer y comprender lo que representa el club a nivel nacional e internacional. Valoro y respeto al hincha por el sentido de pertenencia que independientemente de la situación que estemos viviendo, siempre nos están apoyando”, remarcó.



Además, “los mejores momentos en el club, son todos los días, porque me permiten realizar una mejora constante que me permitan afrontar los retos y desafíos a la hora de representar a Nacional. Agradezco estar en esta gran institución, en la vida no hay imposibles, hay sueños por cumplir con trabajo y esfuerzo para quienes deciden vivirlos”.



Sobre su carrera deportiva, Cuadrado indicó que “creo en los procesos y experiencias que te hacen mejor. Mi trayectoria deportiva es la causa que me permitió llegar a Nacional. La pasión, la disciplina, el trabajo, el esfuerzo y la resiliencia es lo que me ha permitido lograr éxito en mi vida”.



En lo personal, el arquero destacó que “la reflexión me invita a conectarme con Dios, a la convivencia y a disfrutar el tiempo con mi familia. Es un momento difícil que nos toca afrontar y espero que podamos superarlo”.



Finalmente, habló sobre sus ganas de volver al estadio a defender el arco verde. “Independientemente del momento que viva una persona, entendiendo que el fútbol genera sentimientos. El estadio es un espacio para disfrutar y pasar un rato agradable con los demás, entendiendo que todos estamos bajo una misma pasión”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8