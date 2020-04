Andrés Colorado está ansioso y espera el pronto regreso de la Liga

No hay duda que en medio de cualquier pandemia siempre lo prioritario será salvaguardar la vida. De hecho, a raíz del covid-19 la mayoría de los gobiernos en el mundo han tomado medidas privilegiando el interés general por el particular, comenzando por el aislamiento obligatorio.

Así ocurre en Colombia, donde una actividad masiva como el fútbol se detuvo hace más de un mes, cuando apenas se había disputado la octava fecha de la Liga I-2020. Por ello, tanto técnicos, jugadores y los actores involucrados en él sienten que ha sido una eternidad y esperan que muy pronto se dé una solución –amparada en protocolos de seguridad– para que el balón vuelva a rodar, probablemente a puerta cerrada.



Con un plan bien diseñado, Deportivo Cali sigue realizando sus sesiones virtuales y agregó ejercicios cardiovasculares, buscando variedad para que los futbolistas no entren en la monotonía.



Sin embargo, uno de sus jugadores, Andrés Colorado, confesó que hay momentos en que el encierro se vuelve de mucha tensión, aunque se esté en compañía de los seres queridos. Para él, estar fuera de las canchas, tanto en entrenamientos como en partidos, es algo que golpea bastante.



El volante vallecaucano señaló que “el fútbol se extraña mucho, el día a día con la pelota, con los compañeros, todo el ambiente que hay alrededor del fútbol, hace mucha falta estar en el estadio, en el camerino, molestar con los compañeros. No es solo lo que se vive dentro de la cancha sino el ambiente fuera de ella”.



También sacó interesante del difícil momento que vivimos todos los seres humanos: “Lo mejor que se puede sacar de esto es que no hay nada como estar con la familia, saber que al final nosotros no somos nada, puede ocurrir cualquier evento o cosa que pueda destruir la vida y acabar con todo. La cuarentena trato de llevarla de una manera tranquila, trato de no pensar en las cosas que están sucediendo, concentrarme en lo que viene, hay días en que uno se siente más agobiado, con más ansiedad, dos o tres días me ha pasado que he estado más ansioso de lo común”.



Se refirió también en la forma en que realizan las actividades rutinarias por estos días: “Los profesores se esmeran día a día para ponernos ejercicios y trabajos para ayudarnos a tener una buena condición física, se hace raro porque como futbolistas nos hemos enseñado a estar viajando y permanecer poco en casa”.







Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @marquitosgarces