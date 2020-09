Cali recibe a Millonarios pensando en dar un salto en la tabla general

Se acabó la espera. Deportivo Cali y Millonarios reabren en el estadio de Palmaseca la Liga Betplay 2020 después de 6 meses de inactividad, y en partido que estaba aplazado de la sexta jornada.

El local le apunta a los tres puntos, porque de esa forma sumaría 14 unidades y daría el salto del noveno al tercer lugar de la tabla. Recordemos que Nacional es el líder con 15 puntos, 1 más que Pasto, que tiene dos partidos más ganados que el elenco ‘azucarero’.

En su última salida, Cali había empatado 2-2 con el Pereira también en Palmaseca, y no quiere dar más ventajas en el objetivo de instalarse entre los ocho y luego disputar los ‘playoffs’.



Alfredo Arias ha trabajado bastante su idea futbolística, incluso con videos de equipos europeos antes de la autorización de los entrenamientos grupales, sumado a que el equipo venía con un juego atractivo para la retina, solo que faltaba ajustar la definición.



La única duda en la formación estaba en si iba Jhon Vásquez, inhabilitado por acumulación de tarjeras amarillas, pero ante la convocatoria de Andrés Arroyo a la Selección Colombia Sub 20, el técnico uruguayo echará mano de su desequilibrio para que acompañe a Ángelo Rodríguez.



El hecho de mantener en pleno su plantel podría tomarse como un factor muy positivo, puesto que son los mismos jugadores quienes valoran las enseñanzas de un entrenador claro y estudioso como Arias, que constantemente reclamó celeridad en el regreso del fútbol.



Cali ha encontrado un cuarteto defensivo sólido, al igual que una zona de volantes de mucho equilibrio entre marca y talento, factores que exhibió en las primeras fechas del certamen y quiere volver a mostrar ante el cuadro albiazul.



Será la reedición del clásico añejo del fútbol colombiano, con dos clubes de tradición. La incertidumbre está en cómo llegan de ritmo luego de medio año sin competir.



El lateral derecho Juan Camilo Angulo, expresó sobre el tiempo de entrenamientos grupales y las equivocaciones que podrían presentarse que “esta es una situación anormal de estar 6 meses sin jugar y eso seguramente lo vamos a ver en cada partido. Así nosotros nos hayamos preparado bien, tal vez se vean errores, vamos a tratar de agarrarlo rápidamente porque sabemos que será un torneo muy exigente. Estábamos esperando este momento, ansiosos, ante un rival grande también”.



Sobre Millonarios dijo que “es un equipo que tiene una idea de juego, un técnico que estudia bien a sus rivales, y esperamos que podamos tener una linda noche y un buen regreso. En enero Millonarios estaba agarrando una idea de juego con un técnico nuevo, pero no tuvo tiempo, ahora es una nueva historia, creo que vayan a llegar con más entrenamientos, motivados porque necesitan puntos, al igual que nosotros, tienen jugadores importantes, nos conocen será un partido de mucha disputa en el que esté más sereno y tenga mayor precisión seguramente va a ganar”.



De las órdenes que les ha dado Arias en estos días, afirmó que “mucha tenencia de pelota, tratar de desgastar al rival, tener mucha paciencia, circulación y buscar los espacios, tenemos que conservar la idea de juego que traemos, seguramente van a haber imprecisiones, pero venimos haciendo bien las cosas”.



Sobre la medida de no tener afición en el estadio, el defensor sostuvo: “Difícil, no estamos acostumbrados a esa situación, pero tenemos que adaptarnos y olvidarnos de eso. De pronto estando de local la ansiedad de la gente te lleva a cometer algunos, es lógico que necesitamos el aliento de la gente, pero tenemos que acostumbrarnos”.

Probable formación



Deportivo Cali: David González; Juan Camilo Angulo; Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Andrés Colorado, Carlos Lizarazo, Agustín Palavecino; Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez.



Técnico: Alfredo Arias



Estadio: Palmaseca



Hora: 6:00 p.m.



Transmisión: WIN Sports+



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)



Asistentes: Elkin Echavarría (Antioquia) y John Aguilar (Risaralda)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces