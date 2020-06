Deportivo Cali piensa en el regreso: así prepara la vuelta de la Liga

Mientras se sigue esperando la apertura de los entrenamientos individuales en el fútbol colombiano, Deportivo Cali se puede contar entre los clubes que arregló satisfactoriamente con su plantel la parte económica y continuidad de jugadores, lo que permitirá estar fortalecido para reanudar la competencia cuando el Gobierno nacional lo determine.

De igual forma, diseñó una estrategia de preparación física, al mando del uruguayo, Ignacio Berriel, con la cual se pudiera hacer frente a la interrupción, pero fortalecida con actividades de cardio. La mano derecha de Alfredo Arias explicó la forma en que el grupo verdiblanco se alista para retomar los trabajos en cancha.



¿En qué se están enfocando en la preparación física antes de regresar a los entrenamientos en campo?



“Lo que estamos haciendo en la preparación física y llevándolo a algo que no me gusta, a porcentaje, sería un 20% o 30% de la preparación. En definitiva, el plantel perdió sobre todo condición futbolística, y a eso es lo que tenemos que apuntarle en la preparación del plantel de manera individual y colectiva”.



¿Van a tener en cuenta lo que ha pasado con las lesiones en la Bundesliga?



“Casualmente compartíamos en el grupo de trabajo una revisión científica que se hizo en la Bundesliga del año 2008 al 2014, seis temporadas, vale aclarar que allá se tiene un índice lesivo bastante alto. Hay que contextualizar porque cada Liga es distinta, no podemos comparar el número de lesionados en Brasil o en la China. Hoy, la Bundesliga tiene un promedio de 7 futbolistas lesionados por partido y en ese periodo de 2008 a 2014 el promedio era de 6.5, entonces, no es opinión mía desprendida de la lectura de ese artículo científico. No sé si es tanto producto de la situación del confinamiento y de la vuelta quizás apresurada de los trabajos y de la competencia, que a su vez aumenta en la etapa definitoria, porque en las últimas etapas ese índice subió, pasando los 8 futbolistas lesionados por partido”.



En cuanto a cómo será la hoja de ruta que utilizarán en materia de salubridad, afirmó que “a nosotros nos va a orientar y dirigir el trabajo el protocolo, vamos a ser estrictamente respetuoso con el protocolo y las posibilidades que nos dé desarrollar las posibilidades metodológicas que tenemos, sí o sí un primer inicio va a ser de manera individual, resta saber si de manera individual en relación con pelota, en relación con qué espacio o superficie del terreno, si en ese momento va a poder haber relación de pases entre los futbolistas por más que no sea contacto. Hay muchas cosas que restan por definir todavía y si bien nosotros tenemos planteados tres o cuatro escenarios posibles, sería aventurarnos ahora a decir cuáles serían sin tener definidos cuáles van a ser las limitantes del protocolo. Hay tiempo de sobra y en ese periodo lo vamos a solucionar”.



¿Cuáles podrían ser las lesiones más comunes en los jugadores?



“Hablar de eso sería hacer cierta predicción a futuro que no estoy en condición de hacerlo, realmente el futbolista está expuesto a lesiones, sea en esta situación o en otras. El fútbol es un deporte de contacto que tiene posición, tiempo y distancia, que encima está mediado por una pelota, por relaciones de juego, por situaciones de incertidumbre; todas esas situaciones sumadas a este momento y que va a ser el reinicio de una competencia que estaba en funcionamiento, el futbolista necesita contextualizarse otra vez, pienso que el tiempo que tenemos es muy bueno para poder llevarlo para que las posibilidades de lesión no sean tan altas. Es bueno que quede claro que los factores que predisponen a una lesión son muchísimos: Desde el calzado que se utiliza, desde el estado del terreno de juego, desde si ese día que se reanuda la competencia o se juegue el partido aplazado entre Cali y Millonarios, dónde se juegue, si al momento en que se dispute esté lloviendo y la cancha esté más rápida de lo normal, o no nos habíamos adaptado a un funcionamiento de juego”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces