Alfredo Arias, DT de Cali, apunta a Millonarios en regreso de la Liga

Después de conocer la confirmación del sábado 12 de septiembre (6:00 p.m.) como fecha del partido aplazado de la Liga 2002 ante Millonarios en el estadio de Palmaseca, Deportivo Cali mantiene los entrenamientos colectivos pensando en llegar bien para conseguir tres puntos que lo dejen en la parte alta de la tabla.





El técnico verdiblanco, Alfredo Arias, dijo sobre los trabajos que hará en las prácticas grupales que “tenemos una metodología que venimos haciendo hace años, creemos en ella y vamos a seguir, tiene que ver con lo que pensamos que es este juego, asociación en los pases, oposición del rival para atacar o defender y una pelota en el medio, con base en eso haremos espacios reducidos, creación de diferentes situaciones que se parezcan al partido, aunque hoy en día el fútbol no lo podés dividir en ataque y en defensa”.



Al mismo tiempo, el uruguayo no quiso referirse a la probable formación que utilizará el sábado próximo: “Estamos tratando de crear situaciones similares a lo que se enfrenta en un partido, creemos mucho en eso, creo que ir haciendo hábitos esas conductas le dan al jugador la seguridad en la cancha. A diario uno se plantea ese once y mentalmente lo va retocando, como no hemos cambiado seguramente no tocaremos esa base, de acuerdo con la forma en que vea a los jugadores se harán variaciones o no, veremos cómo asimilar el trabajo en estas dos semanas, jugarán los que estén mejor, nunca hay que descartar, hay que tener Plan B o Plan C, según las situaciones físicas previas al partido”.

Un 🆚 de fútbol tenis en mesa para iniciar el sábado. 🥎



Encaramos los últimos días de preparación antes del regreso a la Liga 2020. 👌#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/5p9iAJfA5X — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) September 5, 2020



Finalmente, del juego contra el elenco ‘embajador’ agregó que “el primer partido tiene la importancia de que hay que jugar para ganarlo, algunos dirán que es definitorio, pero faltan muchos partidos por delante; estamos a una altura de campeonato que un resultado es importante, pero no es vital, no nos clasifica para nada, pero tampoco nos elimina para nada. Esto es largo, faltan muchos partidos y más ahora que va a ser un octogonal no está dicha la última palabra, lo que hay es que aspirar a estar lo más arriba posible”.



En cuanto a la disponibilidad de jugadores, afortunadamente, las últimas pruebas moleculares realizadas al plantel no dejó ninguna novedad y todo el plantel está listo para recibir al conjunto albiazul. El grupo, que se ha visto provisto de una alta carga anímica, realizó este sábado varios trabajos con balón, entre ellos toques entre cuatro jugadores en una mesa de tenis de mesa.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces