¿Quién está haciendo negocio con el canal prémium? No son los equipos

Este miércoles se realizará una asamblea de Dimayor entre los presidentes de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano y la entidad que maneja el fútbol en el país. El dinero, por un lado, es la parte principal de la reunión.



Varias polémicas han estallado en las últimas semanas, principalmente por el tema de derechos de televisión y la falta de pagos. El canal prémium, además, también ha sido tema de discusión y molestia en los equipos de la Liga.

El canal prémium publicó sus cifras y se mencionaba que en este inicio se lograron 200 mil suscriptores, el 40% de la meta que se habían propuesto para la temporada. Así las cosas, el canal 'estaba feliz' con lo logrado hasta ese entonces.



Sin embargo, FUTBOLRED pudo conocer que hasta el momento este canal pago no ha generado ingresos y beneficios económicos para los clubes, pues hasta no llegar a la cifra de 500 mil suscriptores no habrá un ingreso para los equipos de Colombia, tema que tiene en vilo a los presidentes.



Fuentes le explicaron a FUTBOLRED que ese era el acuerdo y que hasta el momento, como van 200 mil, no se ha logrado un dinero por el canal prémium. Es decir, deben esperar hasta los 500 mil (mínimo) para empezar a recibir el ingreso económico.



¿Cuánto tiempo esperarán para llegar a esta cifra?...