¿Qué debe pasar para que Millonarios siga vivo en Liga? ¡Haga cuentas!

Son horas bajas. Millonarios parece mejorar pero la tabla de posiciones de la Liga I 2020 aún no se da por enterada. El clásico no cambió la tendencia y ahora hay que sacar la calculadora para mantener viva la ilusión de la clasificación.

¿Qué tan difícil es? Mucho. El calendario exige una campaña perfecta de local y una mejoría sustancial fuera de casa para no despedirse de manera prematura de la fase final. Es bueno mejorar, sí, pero no se logrará nada si no se suma.



La situación es tan compleja que es difícil ser optimista: puesto 18 de la tabla, una sola victoria en todo el torneo (2-1 contra Boyacá Chicó, en febrero), cinco empates y cuatro derrotas, solo 10 goles a favor y 16 en contra. El desequilibrio es elocuente.



Pero no hay tiempo para lamentos, así que este viernes 2 de octubre es urgente vencer a Bucaramanga en El Campín y sacudirse el sinsabor del clásico con 3 puntos. Solo así habrá manera de visitar a Tolima en la siguiente fecha (6 de octubre) sin tanta presión e intentar sumar.



De vuelta a casa el rival será Rionegro Águilas (11 de octubre) y luego una visita a Envigado, el mismo que acaba de vencer a Junior. La meta son tres puntos. Igual que en el siguiente duelo contra Patriotas: ganar sí o sí en Bogotá antes de abordar el siempre difícil reto de ir a Barranquilla para enfrentar a Junior.



Para ese momento habrá que tener en la bolsa al menos 10 puntos, porque lo que sigue es la visita de Atlético Nacional a El Campín y en la siguiente fecha la visita al América en el Pascual.



El cierre parece benévolo, con el duelo contra Alianza Petrolera en la capital y la visita a Pereira. Pero la única manera de llegar hasta allí sin el agua al cuello es sumando antes, no solo jugando bien, sino sumando casi al precio que sea.



Si Millonarios es capaz de ganar todos sus juegos de local sumaría 23 unidades. Seguirían faltando 8 para completar los 31, cifra con la que se ha clasificado últimamente y que hoy tiene en cuenta la proyección del octavo de la tabla, Atlético Nacional.



Lo que no hizo en el inicio del año y no ha podido consolidar desde el reinicio de la competencia lo debe cumplir ahora: hay que rendir casi al 80 por ciento para no renunciar a la disputa del título, que salvaría este año tan difícil en términos de salud pero también financieros.