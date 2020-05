Alegría en Cali y América por el regreso a los entrenamientos en junio

El anuncio de entrenamientos individuales a partir del 8 de junio por parte del ministro de Deporte, Ernesto Lucena, fue recibido con alegría por parte de directivos, técnicos y jugadores de los equipos tradicionales de Cali.





FUTBOLRED contactó a Alfredo Arias, timonel del Deportivo Cali, quien se encuentra en la capital del Valle, lo mismo que a Alexandre Guimaraes desde Costa Rica, quienes aparte de verlo de forma positiva coincidieron en que lo más importante es cumplir con todos los requerimientos de bioseguridad para salvaguardar la salud de todos los actores del espectáculo.



Arias expresó: “Mi opinión es de felicidad al ver una luz de salida a esta situación que estamos viviendo, que nunca habíamos enfrentado y que no se sabe cómo enfrentar tampoco es reconfortante. Ahora es tener la seguridad de que vamos a volver a entrenar y a volver a competir, tener claro que será con los protocolos y los cuidados del caso. Hay una luz y vamos en el camino correcto”.



Por su parte, Guimaraes sostuvo que “la autorización de los entrenamientos individuales para el 8 de junio es parte del protocolo que todos los países han estado haciendo, sobre todo los que ya arrancaron como Alemania y Costa Rica, si todos esos protocolos son bien llevados por los cuerpos técnicos de los diferentes equipos y por la constatación de lo que se está jugando, no le veo ningún inconveniente”.



Sin embargo, el entrenador de origen brasileño, que espera alargar el vínculo contractual que tiene hasta el 15 de junio con el conjunto escarlata, dejó claro que en ese reinicio hay un detalle para analizar: “Al 8 de junio varios aeropuertos internacionales están cerrados, así que yo me imaginaría que los equipos que tienen cuerpos técnicos extranjeros que salieron antes del cierre de fronteras, al no poder viajar, los que estarán a cargo de esta situación serán los auxiliares locales que cada equipo tiene”.



Entre tanto, respecto a la información del regreso de las prácticas individuales, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, expresó en el Noticiero 90 Minutos que tiene conocimiento de que “los jugadores deberán entrenar durante el primer mes en sus respectivas sedes con traje personal”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces