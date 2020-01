Sigue la pugna en Dimayor: presidente de club bogotano lanza denuncia

Carlos Zuluaga, presidente de La Equidad, lanzó una fuerte denuncia sobre pagos de los derechos de televisión internacionales. Zuluaga reclamó que este dinero no se ha pagado a los equipos y que, en parte, no se ha podido contratar por esto.



El dirigente le dijo a 'City TV' que no se han tenido esos pagos, está en desacuerdo con Jorge Vélez, presidente de Dimayor, y lanzó una crítica sobre la actualidad de los fichajes.

¡Sigue la pugna en la Dimayor! Carlos Zuluaga, Presidente de La Equidad, confirmó que los equipos siguen sin recibir el adelanto prometido por Jorge Enrique Vélez por concepto de los derechos de tv internacional. Aseguró que los clubes no tienen dinero para contratar. @Citytv pic.twitter.com/lYNZPIfsev — Eduardo Pita Ospina (@Eduardopitaos) January 5, 2020

"Dice una cosas que no son las realidad, hasta este momento no hay absolutamente nada (pagos de derechos de televisión internacionales). Mientras tenga los votos ahí estará, pero también tiene una gran cantidad de votos en contra", mencionó.



Por otro lado, dejó una crítica sobre los refuerzos y la actualidad del mercado de fichajes, pues no se ha podido contratar bien por esta falta de pagos.



"Lógicamente que no estamos contratando porque no hay con qué, solo hay contrataciones de dos o tres equipos y eso es una gran inequidad en lo deportivo. Ojalá no afecte lo deportivo", finalizó.



Finalmente, también se conoció que Alex Rambal, Carlos Rodríguez y Brayan Torres serán los refuerzos que tendrá el cuadro asegurador.