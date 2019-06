Las polémicas 'Dimayoradas' que ocurrieron durante el semestre en Liga

Dimayor confirmó que Deportivo Pasto deberá buscar un nuevo estadio para disputar la final de la Liga I-2019 contra Junior. El club volcánico tiene 24 horas para conseguir el escenario, tema que se unió a otra 'Dimayorada' de las que ocurrieron durante todo el semestre de la Liga.

Polémicas decisiones de Dimayor:

Desde antes de iniciar el torneo, empezaron las polémicas. Sabiendo que se jugaba la Copa América a mitad de año, el ente deportivo confirmó que volvían los cuadrangulares; tema que añadía cuatro partidos más en todo el año.



Luego, volvieron las jornada de clásico. El partido que se disputa en la fecha 10 es uno adicional durante el semestre, tema que vuelve a alargar el calendario.



El calendario, desde un inicio, se dio para que las finales de la Liga se jugaran en estas fechas. Varios equipos se vieron perjudicados por tener jugadores en selecciones. Además, el torneo finaliza el 12 de junio, dos días antes de que inicie la Copa América.



A medida de que pasaba el torneo, Millonarios se consolidaba como líder y surgió una nueva polémica. El punto invisible no existía, no se tuvo en cuenta en la asamblea de la Dimayor, por lo que no se implementó. Los dos equipos que fueron líderes de la Liga solamente terminaban de local en cuadrangulares.



La Copa Colombia volvió a tener fase de grupos, tema que llenó de muchos más partidos a los equipos de la Liga.



La Dimayor tuvo que modificar partidos y no pudo entregar el calendario completo de cuadrangulares por no tener en cuenta a los equipos de Colombia que jugarán la segunda fase de la Copa Suramericana, que se cruzaba con las finales de la Liga.



En la última fecha, Millonarios tuvo que jugar en la tarde de un día entre semana por "igualdad" con Pasto. Ipiales, sede en este semestre, había sido aceptada desde un inicio por todos los dirigentes y por la Dimayor.



Por el tema de la luz, Ipiales se convirtió en polémica para Pasto. Aunque se aceptó desde un inicio, la Dimayor decidió que para la final no se puede usar esa sede.