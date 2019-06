Pros y contras de sedes que favorecen a Pasto y perjudican a Junior

Dimayor decidió quitarle la sede de Ipiales a Pasto para la final de vuelta contra Junior de la Liga I-2019. El conjunto de Nariño ahora tiene 24 horas para buscar un nuevo estadio, apesar de haber disputado en Ipiales todos los partidos. Bogotá y Cali suenan como las posibles sedes que tendrá el equipo volcánico para la final de este miércoles.



Pro:

Bogotá



La capital es una de las ciudades que más suena para que Pasto juegue la final. El conjunto volcánico empató por 1-1 contra Santa Fe y perdió por 0-1 contra Millonarios en cuadrangulares. Sin embargo, el tema de la altura puede ayudarle para vencer a Junior, que le cuesta cuando viene a la capital. En Manizales, con un tema de altura parecido, ganó por 0-1 contra Once Caldas.



Junior, por su parte, empató por 3-3 con Santa Fe, perdió 2-0 contra Millonarios e igualó por 2-2 con La Equidad. La altura le ha pesado al conjunto tiburón, no solo en este semestre, si no en la historia. Bogotá, por su parte, es una de las posibles sedes para que Pasto juegue.

Contra:

Cali



Aunque Pasto solamente jugó una vez en este semestre en la ciudad y goleó por 0-3 al América, es una posible sede que puede favorecer un poco más a Junior. El clima caliente y la humedad es un factor que el conjunto tiburón ha tenido a su favor, pues sabe manejarlo por jugar en Barranquilla.



Junior, por su parte, derrotó 1-2 a Cali en Palmaseca en cuadrangulares e igualó 0-0 en el todos contra todos. También, le ganó al América en el Pascual por 0-1, por lo que sería una plaza que favorecería, en un principio, al equipo de Julio Comesaña.