La revancha de Volpi: mismo rival, mismo sueño de título en Colombia

Neto Volpi es un arquero de finales. Lo dice con todo el orgullo del caso, sabiendo que su camino en Colombia no ha sido fácil pero seguro de que la recompensa a su esfuerzo y su paciencia tiene que ser el título.

El portero titular del América, que este sábado enfrenta a Junior en la final de la Liga II 2019, siente que a sus 27 años es su momento de ser, por primera vez, campeón en primera división. Pero no por eso, logra evitar un sentimiento muy humano: "Estoy ansioso por este último partido, que podamos estar a la altura, hacer lo nuestro para lograr el título. Esta semana se ha hablado mucho sobre Junior, su manera de jugar, vamos con una estrategia para tener todo fresco en la cabeza y jugar ese partido", dijo en entrevista con Win Sports.



Haber estado hace solo seis meses ante el mismo rival de ahora en el Pascual le da autoridad: "Yo ayudo en las informaciones por mi experiencia de la final contra ellos el semestre pasado, cambiaron muchas cosas, es un partido muy diferente, tenemos ilusiones muy grandes de ganar ese título. Creo que fue distinto por las diferencias entre los equipos, con Pasto fue mucho más difícil, nosotros peleamos hasta el último minuto para ir a penaltis, pero con América tenemos un equipo muy competitivo, con muy buenos números en el semestre".



Sus ganas de título, antes y ahora, pero más ahora en el equipo que creyó en él antes que nadie, están intactas: "Cuando llegamos a la final con Pasto habíamos hecho gran trabajo, ahora volví con el mismo pensamiento de llegar a una final con un grande como América, lo logramos pero espero dar un paso más que es ser campeón".



Ahora no anhela la definición desde lo once pasos, pero no lo van a tomar por sorpresa: "No queremos llegar a los penaltis pero tenemos que estar listos también para eso", dijo.



Igual que muchos hinchas, Volpi espera un partido en el Pascual con muchas acciones en los arcos: "Creo que los jugadores son importantes porque eleven mucho el nivel, pero tenemos la alternativa de ser más agresivos en ataque, salir más agresivos pero con mucha concentración en defensa, quien se equivoque menos tendrá buena chance de ser campeón"



Eso, el error en el arco propio, sigue siendo una gran preocupación: "La importancia de los partidos fue clave para eso, los últimos tres partidos tenemos que mantener el arco en ceros, ese es el pensamiento mañana, defender bien porque el gol va a llegar en cualquier momento... Tenemos que estar despiertos, muy vivos. Sabemos quién es Junior y cómo juega y debemos estar listos para todo, si no el empate allá no nos servirá de nada", concluyó.



Volpi jugará su segunda final en dos años. Eso es lo que importa. Atrás quedarán las diferencias con cuerpos técnicos anteriores, las críticas, algunas veces infundadas, los errores por exceso de honestidad (criticó la preparación de arqueros) que por poco le cuesta el lugar entre los finalistas. Su madurez y sus atajadas salvadoras estarán a prueba. El riesgo es ser campeón. ¡Volpi va por su revancha!