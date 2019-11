¡Qué bailecito le metió! Con altura y alegría, Junior venció Nacional

Junior venció 2-0 a Nacional, en la cuarta fecha del cuadrangular A de la Liga II-2019. Con Teófilo Gutiérrez inspirado, el conjunto ‘rojiblanco’ se impuso sobre los ‘verdolagas’ quienes carecieron de ideas ofensivas y quedaron al borde de la eliminación.



El primer tiempo comenzó con los ánimos en alto y ambos equipos presionando, con la pelota repartida y generando llegadas en las dos áreas. Nacional aproximándose con remates de media distancia, mientras que Junior empleaba a la elaboración de juego en el último tercio del campo.

Al minuto 9, y tras una gran jugada entre Teófilo Gutiérrez y Luis Sandoval, quien se bajó del avión y se puso los ‘cortos’, el ‘Chino’ metió un pase al corazón del área que rechazó de una manera aparatosa Alexis Henríquez, la pelota le quedó a ‘Teo’ quien definió a un rincón inatajable para el arquero José Cuadrado.



Tras el gol, Nacional reaccionó abriendo la cancha y sosteniendo la pelota, aunque sin hacerle mucho daño a la zaga local. Mientras que Junior, con un remate de media distancia de Víctor Cantillo asustó a los antioqueños con el segundo.



Al minuto 21 y luego de un cobro de esquina desde el sector derecho por parte de Edwuin Cetré, cayó al corazón del área que conectó Sandoval quien remató a puerta rebotándole la pelota a Daniel Bocanegra y quedándole a Teófilo Gutiérrez quien aumentó la ventaja en el marcador a favor del onceno barranquillero.

Los ‘verdolagas’ cambiaba su módulo de juego, acortando líneas, aunque no era profundo ni sostenía la pelota. Junior por el contrario, aceleraba en el área rival, donde cada vez que quería, le ocasionaba daños a su defensa.



Al minuto 45 y tras una mala salida de Bocanegra, la pelota la recuperó Junior en el sector izquierdo por parte de Sandoval, éste se la pasó a Fredy Hinestroza quien ingresando al área fue derribado por Cristian Blanco. Un par de minutos después, Luis



Sandoval cobró, pero Cuadrado atajó la pelota, siendo el segundo penal que contiene jugando para Nacional.



En la etapa complementaria, como ocurrió en el Atanasio, Nacional hizo dos cambios; salieron Daniel Bocanegra y Cristian Blanco, para darle su lugar a Jarlan Barrera y Baldomero Perlaza. Mientras que Junior retiró a Víctor Cantillo, quien tenía dolores en su tobillo derecho e ingresó James Sánchez.



Fredy Hinestroza asomó al primer minuto con un remate que se fue por encima del arco custodiado por Cuadrado. Nacional contestó con Yerson Candelo quien en un potente remate exigió a Sebastián Viera.



Pasaban los minutos y la pierna fuerte se hacía protagonista en el partido, en dos jugadas hubo cuatro amonestados, dos por bando. Uno de los que vieron la amarilla fue Brayan Rovira, quien fue reemplazado por Hernán Barcos, cambiando nuevamente el módulo en Nacional.



Aunque Nacional proponía, recuperaba por momentos el control de la pelota, pero no generaba peligro en el arco rival. Aunque Junior no lograba ser ese equipo avasallante del primer tiempo, lograba controlar a su rival y elaborar jugadas que ponían en riesgo sobre la zaga visitante.



Al final, Junior consiguió un resultado clave que le sirvió para apoderarse de la cima en el grupo A, con siete puntos al igual que el Deportes Tolima. Nacional quedó con cuatro unidades, tres puntos menos que los ‘tiburones’ y ‘pijaos’ y con menos uno en la diferencia de gol. Sumado a las pocas ideas, muchas confusiones y la obligación de ganar los dos juegos que le restan para batallar por un lugar en la final, teniendo en cuenta otros resultados.



En la próxima fecha, Junior recibe en Barranquilla al Cúcuta Deportivo. Por su parte, Atlético Nacional recibe en el Atanasio al Deportes Tolima.



Síntesis



Junior 2-0 Atlético Nacional



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (5), Rafael Pérez (6), Gabriel Fuentes (5), Germán Mera (6); Fredy Hinestroza (5), Edwuin Cetré (7), Leonardo Pico (6), Víctor Cantillo (6); Luis Sandoval (7), Teófilo Gutiérrez (8).

Cambios: James Sánchez (5) por Víctor Cantillo (1 ST), Daniel Moreno por Luis Sandoval (32 ST), Luis González (SC) por Fredy Hinestroza (43 ST).

D.T.: Julio Comesaña.



Atlético Nacional: José Cuadrado (5); Helibelton Palacios (5), Alexis Henríquez (4), Christian Mafla (5); Daniel Bocanegra (4), Daniel Muñoz (6), Brayan Rovira (5), Pablo Ceppelini (6); Cristian Blanco (5), Vladimir Hernández (5), Yerson Candelo (5).

Cambios: Jarlan Barrera (5) por Daniel Bocanegra (1 ST), Baldomero Perlaza (6) por Cristian Blanco (1 ST), Hernán Barcos (5) por Brayan Rovira (11 ST).

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Goles: Teófilo Gutiérrez (9 PT), (21 PT) para Junior.



Amonestados: James Sánchez (7 ST), Luis Sandoval (7 ST), Teófilo Gutiérrez (18 ST), Leonardo Pico (43 ST) para Junior. Brayan Rovira (7 ST), Pablo Ceppelini (9 ST), Daniel Muñoz (28 ST), Helibelton Palacios (45+2 ST) para Atlético Nacional.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Nicolás Gallo (6).



Partido: bueno.



Figura: Teófilo Gutiérrez (8).



Estadio: Metropolitano.



Asistencia: 32.641 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín