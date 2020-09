Junior, por la revancha de la final: enfrenta a un desconocido América

Llegó el regreso del fútbol colombiano. La Superliga tendrá su partido de ida de la final entre Junior y América en el Romelio Martínez de Barranquilla a las 7:30 p.m. El juego será la primera final y el primer partido que habrá del FPC tras la pausa por covid-19.



Pocas novedades tiene Junior, pues solo sumó algunos refuerzos con los que no contaba: Michael Rangel, David Murillo y Fabián Ángel. No hay jugadores que hayan salido del equipo, pues finalmente Carmelo Valencia renovó de nuevo con el equipo.

El equipo que dirige Julio Comesaña tiene en su poderío ofensivo a Miguel Borja, Teófilo Gutiérrez y Luis Sandoval, jugador de Selección Colombuia sub-23 que ha tenido problemas durante la cuarentena.



Así las cosas, en la pareja de centrales también ser perfilan Dany Rosero y Germán Mera, los dos experimentados que tendrían el visto bueno de Comesaña para empezar el compromiso.



Recordemos que el partido no tendrá VAR y Julio Comesaña, feliz, explicó por qué está de acuerdo con esta decisión, teniendo en cuenta algunos errores arbitrales.



"Me gusta la ausencia del VAR, me gusta que vuelva a ser más humano. Que si hay errores, los comentaremos y los aceptaremos, como es normal y no estar dependiendo de otras cosas. El fútbol debe regirse por las decisiones de los seres humanos que tienen esa responsabilidad", explicó.



Así las cosas, los dos clubes buscan su primer trofeo de esta magnitud, pues no han logrado ganarlo desde que existe. Recordemos además que el compromiso será en el Romelio Martínez, pues el Metropolitano está en temas de remodelación.