Juan Cruz Real, enfocado en su reto con América: 'buscamos el título'

Pasaron los comentarios en contra cuando se conoció su designación como entrenador de América de Cali. Los aficionados escarlatas dieron una tregua, entendieron que la decisión está tomada y ahora confían en que su equipo funcione bajo el mando de Juan Cruz Real.



El debut oficial del argentino será este martes (7:30 p.m.) en el juego de ida de la final de la Superliga frente al Junior, en Barranquilla, donde al menos esperan entrega y sentido de pertenencia, porque no se sabe a cuál de los dos lo habrá perjudicado más la inactividad de seis meses generada por la pandemia.

Cruz Real entregó una rueda de prensa antes del viaje a la capital atlanticense, en la que dejó claro que le preocupa potenciar los argumentos escarlata y no las fortalezas del conjunto rival.



¿Qué significa tener al frente a un técnico que acumula buen tiempo de trabajo con su plantel? “Tengo el máximo respeto por el profesor Comesaña, todo el recorrido, su trayectoria, pero acá lo más importante es lo que va a jugar América contra Junior y sabiendo la importancia que tienen estos dos partidos para nosotros”.



¿Sin ritmo de competencia, este partido le genera algún temor? “Temores no, no tengo ninguno, nos hemos ocupado dentro del contexto que hemos tenido pensando en los tardíos entrenamientos colectivos, pensando en esta experiencia que nos toca vivir como sociedad, que obviamente no está ajenas al deporte, y nos hemos ocupado en tratar de adaptarnos al contexto de la mejor manera posible para llegar lo mejor preparados a estos dos partidos. Más que preocuparnos, en lo que nos hemos ocupado es en tratar de llegar con la mejor preparación posible a la competencia”.



¿Qué decirle al hincha que quiere ver la continuidad de la línea ganadora de Guimaraes? “Básicamente, que acompañen al equipo, acá no se trata de una persona, creo que todos tenemos que estar enfocados en seguir representando a América de Cali, una institución que tiene una historia, el último más reciente en el 2019, pero hay una historia detrás, con muchas estrellas, con participaciones en copas internacionales, lo más importante es que nosotros, siendo muy conscientes de donde estamos, demos todo y más por seguir representando a la institución de la mejor manera y dándole alegrías a la gente”.



¿Cómo se imagina la intensidad que tendrá el partido en Barranquilla? “Como toda competencia, creo que los equipos van teniendo forma con el correr de los partidos, esto pasa en cualquier momento de un campeonato que inicia, siempre los equipos con rodaje van teniendo un afinamiento en sus comportamientos, en su estado de forma, porque la competencia es la parte fundamental de la evolución de un jugador y de un equipo, creo la mejor versión de los equipos de va ir viendo a medida que la Liga Betplay reinicie, llegamos a una situación de jugar esta Superliga sin haber tenido competencia previa, con pocos entrenamientos colectivos los equipos, pero llegamos los dos en las mismas condiciones, esto es de cero excusas y estamos con mucha confianza sabiendo que hemos trabajado muy a conciencia, tengo un grupo de jugadores ganadores, que quieren seguir dejando a la institución en alto, así que eso me genera confianza para estos dos partidos de Superliga”.



¿Siente alguna presión, teniendo en cuenta que América siempre exige títulos? “No, siento motivación, la que da la posibilidad de estar en esta situación, siento la motivación de poder dirigir un grupo de jugadores que se dejan entrenar, que están pensando en mejorar permanentemente, tenemos claro que es un título que la institución no ha ganado y tenemos unos deseos enormes de entregárselo al club”.



¿Con la plantilla que tiene cree que América en la Liga y puede avanzar en la Copa Libertadores? “A mí no me gusta hablar de favoritismo, lo que sí digo es que para el medio local tengo una nómina muy competitiva, lo he dicho un montón de veces han salido jugadores que en el segundo semestre de 2019 y en el trimestre anterior fueron muy importantes para la institución; aún con sus salidas creo que la nómina que tenemos es muy buena, quizás no tan extensa, pero tengo una confianza plena en los jugadores, y creo que estamos en condiciones de pelear por esa Liga y ser protagonistas del torneo, después, partido a partido iremos viendo para qué estamos”.



¿Cómo toman esta final con Junior, cuando se avecina la Copa Libertadores y el reinicio de la Liga? “Pensamos en poder darle el título a la institución, eso la plantilla lo tiene súper claro, eso además me lo transmiten los futbolistas y hacen que nuestro trabajos sea mucho más simple, así que primero tenemos Junior y luego pensaremos en lo que es copa internacional, pero nuestra cabeza está centrada fundamentalmente en estos dos partidos”.



¿Seguirá con algo de la herencia de Alexandre Guimaraes o tuvo tiempo para trabajar algo distinto? “Tengo plena confianza en los jugadores del plantel y en la capacidad de aprendizaje que muestran cada día para seguir evolucionando, pensando en eso tenemos que apuntar a hacer cada día un mejor equipo, obviamente que el rodaje y la competencia a ir haciendo que podamos ser más eficaces en momento del juego y cómo tenemos que resolverlo, estamos muy tranquilos y con mucha confianza en lo que vemos en el futbolista. Eso da cierta certidumbre en el rendimiento nuestro y en lo que podemos demostrar en el campo”.



¿Esos pocos días de entrenamientos grupales fueron suficientes para aplicar la idea de lo quiere en Barranquilla? “Creo que para ningún entrenador han sido suficientes, pero acá lo más importante es entender que tenemos que adaptarnos lo más pronto posible al contexto que se nos presenta, no nos tenemos que enfocar en el poco tiempo que hemos tenido, sino en tratar de ver cuánto maximizamos el tiempo que pudimos tener, siempre mirando con positivismo la situación, y en el momento en que no pudimos hacerlo fuimos bastante creativos y tratamos de trabajar de una forma dentro de los protocolos que fuera productiva para nosotros, trabajamos mucho con imágenes, así que en ese sentido estamos todos en las mismas condiciones”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces