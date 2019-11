Comesaña responde a Valenciano sin piedad por críticas a Junior

Gran revuelo ha generado en Barranquilla la opinión de Iván René Valenciano luego de la derrota de Junior contra Tolima en el inicio de los cuadrangulares.



“El partido termina y cada uno se fue en su carro para el hotel. Cuando ya partes que no hay un bus para llevarte a la concentración es que no están metidos en lo que debes hacer”, dijo en Fox Sports hace algunos días.



"PARA MÍ JUNIOR QUEDA ÚLTIMO EN EL CUADRANGULAR" #FSRadioColombia | Iván Valenciano explicó y analizó la derrota de Junior frente a Tolima y fue crítico con la actitud de los jugadores. pic.twitter.com/5zKwflezIA — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) November 12, 2019

Pues ahora, Julio Comesaña respondió sobre este tema en una entrevista con ‘El Heraldo’, expresando que “cuando usted va a decir algo o acusarlo de algo, usted debe confirmar que la información es veraz. No que después le llamen a decir farsante (refiriéndose a lo del bus)”.



Posteriormente, el entrenador del Junior expresó su inconformidad por lo que ha dicho el exjugador en su rol como panelista, pues ha criticado fuertemente al conjunto tiburón en los malos momentos, aunque también ha reconocido lo bueno cuando le corresponde.



“Yo lo escuchó decir que ‘él no dijo que Junior no iba a ganar ningún punto, sino que si Junior jugaba así, no iba a ganar ningún punto’. Si él lo dijo así, yo diría que hasta tiene razón porque si nosotros jugamos otra vez, cualquiera nos va a ganar”, expresó.

Posteriormente añadió: “No puedo oír la manera en la que habló de nuestros jugadores y nuestro equipo. Él menos porque es un hombre de fútbol y ha tenido tardes horribles jugando, como otras maravillosas. Nos dio muchas alegrías, pero también tuvo veces que nos dio tristezas y se equivocó, como yo o como cualquiera. El jugador de fútbol está expuesto al acierto y el error y él tiene que reconocer y saber de eso, el dolor que causa que alguien del fútbol, que comió acá y es compañero de ellos, diga que de la manera que dice que no van a ganar ningún punto como despotricando, como si no pasara nada”.



Pero luego llegaron las declaraciones más fuertes por parte del entrenador hacia el exfutbolista, con quien también compartió en el equipo.



“¿Él es el modelo de disciplina de lo que hay que hacer? Que no se ponga en eso porque todos tenemos cosas de hablar y decir. No se trata de ser un chismerío sino de respetar. Él está en el programa para hacer un comentario de fútbol con autoridad entonces no sé qué pasa con él, lo quiero mucho, pero no permito que no diga que no son ciertas y que en vez de ayudar cuando tiene que ayudar o por lo menos que se mantenga neutral”, dijo.