Junior no quiere más sorpresas ni decepciones: recibe a Jaguares

Ganar tres puntos que lo acerquen a la parte alta de la tabla en la Liga es el reto que tiene fijado Junior para este viernes a partir de las 7:40 p. m. El rival será Jaguares de Córdoba en el estadio Metropolitano. Así comenzará la séptima fecha, a la cual llega el equipo rojiblanco con 9 puntos y ubicado en la octava casilla.

Junior acude a esta cita con la desazón que le dejó el partido pasado, cuando empató sin goles, siendo visitante frente al Deportes Tolima, teniendo como protagonista al árbitro Carlos Herrera, quien invalidó inexplicablemente una jugada de gol revisada en el VAR.



La injusta expulsión del volante Larry Vásquez, en el primer tiempo, y la definición con el pecho de Jefferson Gómez, que el juez definió como ‘mano’, fueron determinantes para el resultado final. También surgió a mitad de semana un pronunciamiento de la Comisión Arbitral, que suspendió a ocho árbitros, incluido Herrera, a quien le retiraron la escarapela de la Fifa.



En materia colectiva, el cuerpo técnico juniorista, encabezado por Julio Comesaña, confía en el engranaje que se debe seguir logrando con el paso de los compromisos. "Ahora tenemos un partido importante para nosotros. Ya no tenemos margen de error ni tiempo. Tenemos que empezar a colocarnos en posiciones de privilegio para lo que serán las finales. Jaguares viene de caer en casa, pero eso no dice nada. La Liga es muy competitiva, cualquiera puede venir acá y encerrarse. Estamos en nuestra casa, tenemos que hacerla respetar y sabemos que no se nos pueden ir más puntos", manifestó el atacante juniorista Carmelo Valencia, quien en varias ocasiones ha respondido como alternativa.



Dos triunfos, tres empates y una derrota son el saldo de Junior en la presente Liga. Contar con Miguel Borja y Teófilo Gutiérrez, jugadores que prometen una dupla temible en el ataque, no ha representado aún un alto poder goleador, pues los rojiblancos registran 4 tantos a favor y 3 en contra.



Junior ha logrado hasta hoy el 50% de los puntos disputados. Esta vez la Liga solo tendrá a cuatro equipos en segunda ronda.



Jaguares quiere sumar ante otro grande de la Liga



Jaguares quiere seguir sumando puntos ante los equipos grandes de la Liga y por eso ante Junior de Barranquilla se pretende seguir con esa premisa, tal y como aconteció ante Atlético Nacional (se le ganó en Medellín 2-1), frente a Millonarios (lo venció en Montería 4-1) y ante América (igualó 2-2 en Montería).



La cuota goleadora en los resultados referenciados se reflejó de buena forma y se espera continuar con esa senda anotadora en el cotejo frente a los barranquilleros, al que enfrentarán este viernes 28 de febrero a las 7:40 de la noche en el estadio Metropolitano de la capital del Atlántico, en duelo de la fecha de clásicos (#7) de la Liga I 2020. Este partido abre la jornada del fin de semana.



Para el duelo frente a Junior, uno de los jugadores felinos que no hará parte de este encuentro será el volante palmirano Hárrinson Mojica, quien salió lesionado en el partido anterior ante Alianza Petrolera, equipo que viene de superar 3-1 a Jaguares en Montería.



“El deportista presenta una contusión en la rodilla derecha por lo que se le hará una resonancia. En las próximas horas se le practicará esa prueba que permita dar con un diagnóstico más claro y poder determinar el tiempo de incapacidad. Por lo pronto el deportista se encuentra haciendo trabajo de terapias”, dijo Augusto Bermúdez Chávez, médico del conjunto celeste.



El conjunto sinuano, que viene de perder ante Alianza en la sexta fecha y 1-0 en contra ante Pereira en la quinta jornada, se ubica en el puesto 13 con 7 puntos, mientras que Junior es octavo con 9 unidades y viene de empatar sin goles de visitante ante Tolima.



Alineaciones probables:



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Germán Mera, Jefferson Gómez, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, James Sánchez, Sherman Cárdenas, Freddy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez, Miguel Borja. DT: Julio Comesaña



Jaguares: Róbinson Zapata; Israel Alba, Kevin Riascos, Juan Emanuel Hernández, Leonardo Escorcia; Fabián Mosquera, Yulián Anchico; Wílder Guisao, Sebastián Ayala, Jefferson Cuero y Sergio Romero. DT: Juan Cruz.



Wilhelm Garavito

Barranquilla

GUDILFREDO AVENDAÑO

Montería