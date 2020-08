Junior sigue haciendo negocio: jugador se va al fútbol de Brasil

Quedó confirmada la transferencia del zaguero central barranquillero César Haydar al Red Bull Bragantino, de la Serie A de Brasil o Brasileirao, por el 70% de sus derechos federativos, mientras Junior conserva el restante 30% en caso de un eventual traspaso posterior.



Su representante es el vallecaucano José Velasco, quien confirmó en FUTBOLRED que la transacción “se cerró en 2.8 millones de dólares, un muchacho que ha jugado pocos partidos y en pleno coronavirus. Hace un año estábamos en la negociación, había también opción con el Mónaco y el Brujas, de Bélgica. Al final se definió lo de la Red Bull, que tiene equipos también en Estados Unidos, Australia y Alemania, la idea es que él esté un tiempo en Brasil y luego pase a otro país”.

El agente señaló que “los directivos y cuerpo técnico siempre se interesaron por el jugador, e incluso el visto bueno lo dio el ex internacional Felipe Conceição, encargado del cuadro brasileño. Estoy buscando un vuelo para ir con César a Brasil”.



Con 19 años de edad, 1.85 metros de estatura y 76 kilogramos de peso, sobre la llegada a un país tan importante como Brasil, Haydar señaló en este portal que “hay que afrontar esto de la mejor manera porque sabemos que en el fútbol es muy importante tener la pelota. Veníamos conversando hace un año, la oferta empezó bajita, pero siempre fue subiendo la cifra, que para mí está bien. Es un paso que no se presenta todos los días”.



Agregó que “con Junior estaba desde el 30 de marzo del año pasado, titular en 8 partidos al lado de Homer Martínez, Rafael Pérez, Jefferson Gómez y Germán Mera. Es un proceso que he venido haciendo, empecé con profesores como Fernel Díaz, desde la parte psicológica hasta la futbolística como Álvaro Núñez y el profesor Roberto Peñaloza en el Barranquilla”.



“Ahora tengo claro que me voy con el profesor Velasco, de pronto me acompaña alguien más, mi papá, Alci Haydar, tenía pensado viajar, pero con el tema de los pasaportes todo está cerrado. Iremos en un vuelo privado o humanitario”.



De otro lado, Velasco también está manejando una oferta que tiene el lateral derecho Luis Manuel Orejuela de la Roma, de Italia. Este miércoles se coronó campeón del campeonato gaúcho con Gremio, de Porto Alegre, al vencer en la final a Internacional. El cuadro celeste y negro –que tiene opción de compra hasta el 31 de diciembre de 2020– está pidiendo 3.5 millones de dólares por el 50% de los derechos federativos del defensor vallecaucano, que llegó prestado desde el Cruzeiro.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces