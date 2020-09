Así será el calendario y fechas de Junior en el todos contra todos

Junior de Barranquilla, junto a América de Cali, son de los equipos que llegan con más partidos a la vuelta del fútbol. El club tiburón ya conoce su calendario para el todos contra todos.



El conjunto de Barranquilla está de sexto en la tabla de posiciones y espera sumar lo necesario para clasificar a la siguiente ronda.

Fecha 9



20 de septiembre



Junior vs. Rionegro



Fecha 10



27 de septiembre



Envigado vs. Junior



Fecha 11



4 de octubre



Patriotas vs. Junior



Fecha 12



7 de octubre



Junior vs. Pasto



Fecha 13



11 de octubre



Nacional vs. Junior



Fecha 14



14 de octubre



Junior vs América



Fecha 15



18 de octubre



Pereira vs. Junior



Fecha 16



25 de octubre



Junior vs. Millonarios



Fecha 17



1 de noviembre



Cúcuta vs. Junior



Fecha 18



8 de noviembre



Junior vs. Alianza



Fecha 19



11 de noviembre



Jaguares vs. Junior



Fecha 20



15 de noviembre



Junior vs. Chicó





*La fecha es del fin de semana (o entre semana) y aún falta definir el horario oficial.