Listo el todos contra todos: así es el calendario y fechas de Nacional

Dimayor confirmó las fechas y calendario que tendrán los equipos en el todos contra todos para el regreso del fútbol colombiano.



Así las cosas, Atlético Nacional es líder y espera que en la jornada del todos contra todos pueda clasificar. El cuadro verde inicia desde el 19 de septiembre en la fecha 9 contra Deportes Tolima.

Este es el calendario de partidos de @nacionaloficial para lo que resta de la @LigaBetPlayD 2020. Arrancando desde el fin de semana del 19 de septiembre hasta el fin de semana del 15 de noviembre donde termina la fase todos contra todos. pic.twitter.com/pCOQZ2wZt9 — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) September 11, 2020

Calendario de Nacional:

Fecha 9



20 de septiembre



Nacional vs Tolima



Fecha 10



27 de septiembre



Once Caldas vs. Nacional



Fecha 11



4 de octubre



Nacional vs. Envigado



Fecha 12



7 de octubre



Bucaramanga vs. Nacional



Fecha 13



11 de octubre



Nacional vs. Junior



Fecha 14



14 de octubre



Rionegro vs Nacional



Fecha 15



18 de octubre



Nacional vs. América



Fecha 16



25 de octubre



Patriotas vs. Nacional



Fecha 17



1 de noviembre



Millonarios vs. Nacional



Fecha 18



8 de noviembre



Nacional vs. Pasto



Fecha 19



11 de noviembre



Alianza Petrolera vs Nacional



Fecha 20



15 de noviembre



Atlético Nacional vs Cúcuta





*La fecha es del fin de semana (o entre semana) y aún falta definir el horario oficial.