El ‘mea culpa’ de Osorio en su partido 100 de local con Nacional

En los últimos 10 partidos entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, el pijao le ganó en ocho ocasiones frente a un triunfo de los verdolagas y un empate. El partido 100 como local para Juan Carlos Osorio en el conjunto antioqueño será un amargo recuerdo por el mal funcionamiento de un equipo que deambuló en la cancha del Atanasio. Al final del partido, el ‘míster’ aceptó sus equivocaciones y se mostró con muchas dudas y pocas respuestas inmediatas para un Nacional que no arranca y está cerca de abandonar el grupo de los ocho en la Liga.

“Debo darle crédito a Hernán (Torres) y su grupo, nos superaron de buena manera, sostuvieron la idea de juego que los identifica con juego directo y creando opciones de gol con transiciones de defensa a ataque. Me equivoqué, planteé mal el partido, elegí mal el grupo y nos ganó un equipo que es contundente, que es consistente con su idea de juego y que nuestra Liga es la manera de jugar de la mayoría de los equipos”, indicó.



Además, “el cuestionamiento es a nuestra forma, nuestra idea, nuestro modelo, nuestros principios, a mejorar y reflexionar si vamos a continuar o no con nuestra idea de juego y cómo podemos mejorarla. Porque cualquier equipo que juegue con una idea como la del Tolima, vamos a estar expuestos. Tolima es el equipo más atlético del fútbol colombiano, estamos lejos de ser igualmente atléticos como ellos y al final, creo que ese fue el factor más importante”.



Cuando le preguntaron por la manera de jugar del visitante frente a la que expuso en este encuentro, Osorio señaló que “es muy marcada la manera como Tolima y como se consiguen los goles en el fútbol colombiano. Nuestra idea es diferente, ahora nos toca recapacitar, cuestionarnos y tratar de cambiarla, mejorarla o complementarla para no quedar tan expuestos. Los dos goles fueron en saques laterales donde estábamos en superioridad numérica de un jugador. Me parece que nos pudieron ganar por más goles. Indudablemente, el crédito es de Hernán (Torres), nos queda una profunda reflexión”.



El estratega risaraldense evidenció algunos errores que tuvieron sus dirigidos. “No competimos como esperábamos, fuimos vulnerables en los saques de ellos y sucumbimos en la parte física del Tolima. Contra un rival como Tolima, con centrales tan fuertes en el hombre a hombre, la mejor opción era tener dos delanteros ‘9’, en el medio pusimos a los dos volantes más atléticos que tenemos. Me parece que sería de entrar en el espacio de mutua ayuda donde creo que sucumbimos y en el espacio de balancear el equipo y de compensarlo, creo que fuimos muy temerosos”.



En cuanto a la cantidad de centros desperdiciados y tiros de esquina que terminaron como pelotas para el contrario, Juan Carlos comentó que “los centros por jugar con dos ‘9’ y la idea era competir en el fútbol aéreo. Sobre los tiros de esquina, el equipo entró en una desesperación los últimos 20 minutos, donde no se efectuaron la pelota detenida como la teníamos planificada y si invitamos a que se destacara su portero en el juego aéreo”.



Sobre lo que le falta a su equipo para que pueda enmendar el rumbo tras la vuelta a la competencia, Osorio expresó con un “no se esa respuesta”, sumado a que “la lista sería muy larga, me preocupa todo el equipo y tenemos que mejorar en todos los aspectos”. Para colmo de males, el próximo sábado recibe a Envigado, uno de los equipos que mejor fútbol está mostrando tras el regreso y que siempre complica a los verdes.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8