Nacional no arranca en su juego: análisis de la derrota contra Tolima

Si contra Once Caldas, Nacional evidenció problemas en todas sus líneas, contra Deportes Tolima se agravaron. Pese a lograr un gol y por poco con el VAR lograba un empate sin merecimientos, el conjunto verdolaga va de mal en peor en su idea de juego. El equipo no presiona de manera

eficiente, en defensa les da muchas libertades a los contrarios, es inofensivo y lo que podría beneficiarle con la metodología de la rotación y los cinco cambios por partido, torna un equipo más confuso que termina jugando con desespero.



Varios cambios en el once titular y el esquema que en principio era con un 3-2-3-2, con tres centrales, dos volantes de marca, dos extremos y un volante mixto y dos centrodelanteros. Con respecto al juego frente a Once Caldas, salieron de la nómina: José Cuadrado, Diego Braghieri, Geisson Perea, Sebastián Gómez, Estéfano Arango y Vladimir Hernández para darle paso a: Aldair Quintana, Christian Mafla, Bryan Rovira, Yerson Candelo, Déinner Quiñones y Jefferson Duque. Seis jugadores que, salvo Aldair que tuvo un partido aceptable con todo y que le marcaron dos goles (atajó un penal y salvó un par de llegadas más) el resto no supo interpretar sus funciones.



El ataque con Jefferson Duque y Fabián González Lasso durante todo el encuentro se notó incómodo, con jugadores del mismo corte que no competían de buena manera a los centrales contrarios, Nacional no remató una sola vez al arco contrario y el gol del empate parcial fue en propia puerta del defensor Julián Quiñones.



Déinner tuvo una noche para olvidar, jugó solo 45 minutos y nunca logró conectarse a sus compañeros, no fue desequilibrante y está muy lejos de aquel hombre que enamoró al Atanasio vestido de rojo y azul. Candelo estuvo en todo el partido y tampoco logró ser influyente en ataque. Tampoco fue solidario en defensa y cuando intentaba sorprender, no pudo eludir a Danovis Banguero, quien fue su sombra permanente. Bryan Rovira fue amonestado comenzando el partido y eso lo condicionó, al final terminó relevado para el segundo tiempo.



Christian Mafla volvió al nivel que tenía antes de la pandemia, pero en el 2018, donde era un jugador intermitente, que no se destacaba ni como lateral y al igual que ese año, desconoció la función de central que la había adquirido con Osorio. De no ser por el VAR, pudo haber sido expulsado y haber cometido un penal.



Finalmente, Aldair Quintana como lo enuncié al principio de la lista, fue un arquero que estuvo atento, achicó bien y aunque le marcaron dos goles, salvó que el partido hubiese tenido un marcador escandaloso.



El resto no varió de lo visto en Manizales, los mismos espacios entre líneas, un equipo partido, pases erróneos, poco ataque, poca solidaridad entre líneas, los atacantes no bajaban a ayudar a los defensas, una descompensación en defensa y en ciertos momentos, se veía hasta una falta de humildad y voluntad para intentar superar al rival. Los ‘tópicos’ aumentan y con el tiempo en contra, donde Nacional con su idea de juego y sus errores, disminuyen las posibilidades de ser protagonista en este 2020.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8