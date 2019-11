Osorio ya piensa en Nacional 2020: construye equipo joven y atlético

Atlético Nacional deberá levantarse tras este 2019 donde dejó cinco eliminaciones y mostró una crisis deportiva y financiera. Sin conocer aún el fallo del TAS en la demanda de Cortuluá por el caso Fernando Uribe, los ‘verdolagas’ en cabeza de Juan Carlos Osorio comenzaron a idear lo que será el equipo en el 2020, donde deberán atender cuatro torneos oficiales como las dos Ligas, la Copa Colombia y la Copa Suramericana, sumado a la Florida Cup, torneo amistoso que arrancará a mediados de enero.

Antes de viajar a Cúcuta para afrontar el último partido del año contra los ‘rojinegros’, Juan Carlos Osorio dejó indicios sobre lo que quiere para el próximo 2020. “sobre el juego, Nacional se caracterizó a comienzos de temporada con ser un equipo arrollador, anotando muchos goles, exponerse a las transiciones de defensa a ataque. Luego encontré la modificación necesaria, no arrollaba. Sin embargo, generaba las suficientes opciones de gol. Salvo el juego en Barranquilla, Nacional fue un equipo propositivo, pero no fue eficaz, nos faltó gol mas no oportunidades. Nuestra propuesta fue de ser ofensiva, positiva, la finalización nos faltó”, indicó.



En la última nómina de convocados, no convocó a Alexis Henríquez, Daniel Bocanegra, ni a los extranjeros Patricio Cucchi, Hernán Barcos, Pablo Ceppelini y Alberto Costa, jugadores que posiblemente no sigan para la próxima temporada.



“Le vamos a dar la oportunidad a todos los jóvenes, nada contra los extranjeros, pero tampoco estar ni Daniel (Bocanegra), ni Alexis (Henríquez), pero hay unos parámetros para reestructurar a Nacional y una cosa tiene que ver la edad. Para tener un equipo competitivo y atlético, hay que tener en cuenta eso. Estoy muy agradecido con todos, pero hay que tomar decisiones y muy pronto las van a conocer”, resaltó.



En cuanto a juveniles, el DT risaraldense confirmó el negocio que se viene adelantando por parte de la MLS para llevarse al colombo americano Andrés Perea, quien no tuvo mucho lugar en el equipo. “Les di oportunidad a casi todos, soy consciente que me faltó en hombres como Andrés (Perea) quien tiene una oferta de la MLS, el de Neyder (Moreno) que le ha costado otra posición, pero el resto de jugadores, especialmente jóvenes como Juan David Cabal, Cristian Blanco, Brayan Rovira que se consolidó, Daniel (Muñoz), en términos generales hay unas bases positivas para repetir un proceso como el del 2012”, explicó.



Además, “Nacional es un equipo en crisis y hay dos maneras de llegar a una final de Copa Libertadores; una gran inversión como la del Flamengo, que estamos hablando de muchos millones de dólares o apostarle a un proceso, tengo un gran cariño por el equipo para apostarle a un proceso, ya será decisión de los jefes”, agregó.



Sobre la idea de juego que quiere para el próximo año, Nacional debe ser “un equipo más equilibrado, más pragmático es que genere seis opciones y que el rival no pase de una o dos opciones. La idea de jugar como pienso que debe darse en Colombia, la vamos a seguir buscando y esperamos que pueda darse en Nacional, el próximo año”.



Osorio se hizo responsable principal, pero también sabe que sus dirigidos tienen su parte de este fracaso deportivo. “Hay que admitir una responsabilidad y lo hago por ser el líder del grupo, los jugadores saben el grado de culpabilidad, pero como en toda familia, la ropa sucia se lava en casa, yo reconozco y sé el mío”.



Finalmente, Osorio remató que una vez concluya el campeonato se tomarán decisiones claves. “A mi regreso, voy a tener reuniones con cada uno de los jugadores, les voy a manifestar lo que pienso. La decisión va a ser entre el jugador, lo que yo pienso, su participación en el equipo, lo que puede darse en el próximo torneo y lo que piense la presidencia del equipo”.



Nacional tendrá una semana más de trabajos y saldrán a vacaciones entre el 5 y 6 de diciembre. Mientras que regresarán los primeros días de enero, donde deberán comenzar la pretemporada que tendrá una parte en Colombia y otra en Estados Unidos, donde estarán del 11 al 19 disputando la Florida Cup 2020, enfrentando a Palmeiras y Corinthians de Brasil.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín