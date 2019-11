Estos son los árbitros de la última fecha de los cuadrangulares

En la última fecha de los cuadrangulares de la Liga II-2019 será muy importante que haya justicia, que los árbitros de los partidos cruciales no influyan con sus errores en el resultado, pues se definen los dos finalistas.



Es así que la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol definió cuáles serán los colegiados que impartirán justicia en la sexta jornada de los cuadrangulares.



Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional

Central: Lisandro Castillo – Academia

Asistente No.1: Fredy Moyano – Asocafa

Asistente No.2: Yohan Peña – Tolima

Emergente: Jorge Sanna – Norte de Santander



Deportes Tolima vs. Junior

Central: Andrés Rojas – Bogotá

Asistente No.1: Alexander Guzmán – Norte de Santander

Asistente No.2: Cristian De La Cruz – Nariño

Emergente: John Perdomo – Huila



América de Cali vs. Santa Fe

Central: Gustavo Murillo – Chocó

Asistente No.1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No.2: Dionisio Ruiz – Córdoba

Emergente: Luis Trujillo – Valle



Deportivo Cali vs. Alianza Petrolera

Central: Mario Herrera – Meta

Asistente No.1: Alexander León – Caldas

Asistente No.2: Elkin Echavarría – Antioquia

Emergente: Diego Ulloa – Valle