Juan Carlos Osorio y el análisis de Nacional en el cuadrangular A

Atlético Nacional cumplió una semana larga de trabajo, donde se reforzaron conceptos de juego, se renovaron energías y tuvieron descanso para encarar los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2019. La pausa por la Copa Colombia, le vino bien a un equipo que cuenta con la baja de Vladimir Hernández para enfrentar al Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla en el grupo A.

Tras conocerse los resultados del sorteo, el técnico Juan Carlos Osorio analizó en profundidad, uno a uno a sus rivales. Sobre el grupo que encabeza su equipo, el DT precisó que “es muy competitivo, parejo y me parece que nosotros tenemos nuestras probabilidades y no por nuestras posibilidades, para eso nos estamos preparando y ojalá podamos competir de igual a igual frente a todos los rivales. Este grupo tiene como punto de partida una forma o una estructura muy parecida. Junior y Tolima han utilizado la estructura del 4-2-3-1 en más de un 50% de sus juegos, el Cúcuta lo empleó en un 40%”.



Atlético Nacional enfrentará este sábado a Cúcuta en el Atanasio, un rival que le cortó el invicto en la Liga y que supo remontarles dos veces el marcador. Sobre su técnico, el uruguayo Guillermo Sanguinetti, indicó que “el señor Guillermo Sanguinetti le transmite a este equipo la resiliencia, la garra y la combatividad a un equipo que ha sufrido y que ha tenido problemas, pero en el campo de juego ha sabido competir muy bien, donde consiguió los puntos para clasificar”.



En cuanto a su frente ofensivo y su columna vertebral, Osorio resaltó en conversación con ‘Win Sports’ que “tiene la posibilidad de anotar muchos goles, terminaron con 28 goles a favor, pero también es vulnerable como todos los somos. Como visitante juega muy bien en transiciones de defensa a ataque con Carmelo (Valencia) un ex Nacional, el caso del propio (Andrés) Sarmiento también ex Nacional y dentro de esa nómina tipo también cuenta con jugadores influyentes como (Jhon Édison) la ‘Goma’ Hernández, es un volante central contemporáneo, que se sabe sumar al ataque, con una muy buena distribución y (Javier) López, un defensor central con buen juego aéreo. Será un rival muy difícil de vencer y le va a competir a cualquiera”.



Luego de enfrentar a los motilones, se medirá en Ibagué al pijao, otro rival que a Nacional le ha venido costando superar. Si bien lo venció en la Liga, en la Copa lo eliminó cuando en el partido de ida, Tolima superó a Nacional en el Atanasio.



“Me parece que es el equipo más atlético del fútbol colombiano, le sacan mucho provecho a la pelota detenida. El profesor Alberto Gamero ha hecho una gran labor, es un ejemplo a seguir y tiene la posibilidad que en algunos juegos puede modificar su estructura y en esa nómina tipo que tiene, cuenta con jugadores muy destacados”, señaló.



Sobre la base que cuenta el onceno tolimense, Osorio lamentó la ausencia del arquero Álvaro Montero, pero reconoció que con William Cuesta están bien respaldados. Además de la presencia de grandes jugadores que forman una columna vertebral robusta.



“Desafortunadamente no va a poder contar con (Álvaro) Montero, pero cuentan con quién reemplazarlo. La defensa con (Julián) Quiñones da grandes garantías, (Danovis) Banguero es un jugador muy atlético, en el mediocampo Larry Vásquez viene haciendo un gran trabajo, (Carlos) Robles es muy atlético y para hacer transiciones de defensa a ataque las puede hacer con (Anderson) Plata o en precisión con Juan Pablo Nieto y con (Alex) Castro, jugadores que conocemos muy bien por su pasado en Nacional”.



El tercer rival que enfrente Nacional será Junior, el conjunto caribeño que busca el tricampeonato logró vencer a los verdolagas dos veces en el Atanasio este año y el ‘míster’ ya tomó nota de lo que no debe hacer su equipo para imponerse contra los rojiblancos.



“Es un equipo que, si uno lo analiza profundamente, es notable que solamente le hayan marcado 9 goles y ataca con jugadores muy técnicos del tercio medio ofensivo hacia adelante. Creo que esa estructura que tienen como local del 4-2-3-1 se pueden destacar muchos, pero como lo mostró en el Atanasio puede cambiar su estructura a un 4-1-4-1 y creo que en esa estructura cuenta con grandes jugadores. (Sebastián) Viera le da una gran solidez defensiva desde el arco, el tándem entre (Rafael) Pérez y (Germán) Mera, con perfil natural y buen juego aéreo dan una solidez defensiva de gran valía para ellos. La banda lateral la pueden defender con (Marlon) Piedrahita o con (Gabriel) Fuentes, tienen además a Víctor Cantillo, (James) Sánchez y adelante Teófilo (Gutiérrez) y los dos jugadores que juegan por fuera (Edwuin Cetré y Luis Fernando Sandoval) pueden crear caos en las defensas rivales por su velocidad”.



Finalmente, habló de Nacional, la preparación que han venido teniendo en estos días sin competencia oficial y el optimismo que tiene con su equipo en la búsqueda de la estrella 17 para el único equipo antioqueño en competencia por la Liga.



“Con los muchachos hablamos que el objetivo es tenerlos a tope tras dos días de descanso. Salvo Vladimir (Hernández) que este martes completó cuatro kilómetros a una muy buena intensidad, contamos con el resto de jugadores. Llegamos con una muy buena forma futbolística y atlética para competir de gran manera contra estos rivales”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín