Santa Fe respondió por la carta de los socios, tema de refuerzos y más

Varios socios minoritarios de Santa Fe decidieron enviar una carta a la junta directiva del equipo exigiendo una asamblea para pedir la renuncia de Juan Andrés Carreño. El mismo presidente habló con FUTBOLRED y explicó este tema sin darle trascendencia al asunto.



También, el dirigente albirrojo, quien completa un año como presidente, habló sobre el tema de los refuerzos y lo que quiere Patricio Camps para el siguiente torneo.

Sobre la asamblea que se exigió...



“Santa Fe respondió la solicitud de los accionistas minoritarios señalando que solamente los accionistas que representen el 20% de la sociedad pueden solicitar una asamblea. El presidente representa hoy más del 85%, casi el 90%, por lo tanto no procede la asamblea. Cada vez que alguna persona posea un 0.1%, o así tenga el 5%, y no esté de acuerdo no puede citar una asamblea porque sí”.



¿Cómo se solucionó por parte de Santa Fe?



“El presidente le envió una comunicación a los firmantes invitándolos a una reunión amistosa para trabajar conjuntamente por el equipo en pro de Santa Fe el próximo 10 de julio”.

El tema de los refuerzos...



“¿Qué equipo ha contratado refuerzos? Faltan 40 días y estamos en procesos. Se traerán refuerzos, se trabaja como todos los equipos y en su momento se anunciarán. Lo importante es dejar trabajar a la administración y al profesor (Patricio) Camps en el proceso de renovación que está estructurando. Esto es un infierno… ¿Cuántos refuerzos han anunciado Millonarios o América? ninguno. Hay que trabajar.



Los contratos de los jugadores se terminan el 30 de junio. Los jugadores libres que son los que uno puede conseguir se puede después de ese día. Muy pocos han anunciado; Nacional, Aldo Ramírez de Rionegro… que nosotros lo hubiéramos podido traer, pero ya está mayor”.

El proceso que se está haciendo con Patricio Camps



“Anunciamos que íbamos a hacer un proceso de renovación. El proceso es serio con la cantera, hizo estudios de todos los jugadores juveniles, ha encontrado buenos talentos y lo que yo veo es interesante. Lo que quiere copiar es un proyecto como el que hizo Ajax, por eso mira talentos jóvenes de otros equipos. Tiene visto al goleador del Cortuluá, Gustavo Murillo”.



¿Piensa renunciar o salir del equipo como se pidió en la carta?...



“Lo peor que podría hacer la junta directiva y el presidente es irse. Dejaríamos un vacío en el poder y cuando hay circunstancias difíciles hay que trabajar más. No es el momento y solamente hay que trabajar”.



