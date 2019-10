Pinto se va de Millonarios, pero tiene opciones de dirigir en 2020

Jorge Luis Pinto puso, con tristeza, un punto final al proyecto con Millonarios. Luego de un año en el que sumó 77 puntos en los dos semestre de Liga, pero en los que no llegó a ninguna final y arriesga a quedarse sin cupo a Copa Libertadores por reclasificación, el entrenador santandereano entendió que se fracturó su relación con el grupo de jugadores y que debía cumplir con sus mismas palabras: “si no entro a los ocho, a otro día me voy”.

Pinto deja así al equipo de su corazón, con el que no ha podido coronarse tras tres ciclos dirigiéndolo desde la raya. Sin embargo, el reconocido estratega tendría opciones para dirigir en 2020, pues su hoja de vida y su recorrido, además de su forma de trabajar, lo hace un técnico apetecido.

El santandereano podría seguir en el fútbol colombiano. En las últimas semanas se ha especulado en Barranquilla sobre un interés de los dirigentes tiburones por Pinto para que dirija en la Libertadores del próximo año, en caso de que Julio Comesaña no quiera seguir y así poder darle un toque de distinción al ganador proyecto juniorista, que completa dos títulos consecutivos con aspiraciones del tricampeonato a final de año.



Sin embargo, el perfil de Pinto lo acerca más a volver a una selección. En el continente americano hay varias opciones. La primera es dirigir a Panamá, que se acercó a Pinto durante su estadía en Millonarios y el DT no quiso continuar con las conversaciones, aunque agradeció el interés canalero.



Muchas gracias a la @fepafut por el ofrecimiento de dirigir a Panamá, les agradezco la confianza pero sigo y seguiré en @MillosFCoficial, tenemos varios objetivos que lograr y alegrías que darle a la mejor y más grande hinchada de Colombia. — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) July 21, 2019

Otra selección que podría estudiar la hoja de vida de Pinto es Ecuador, que tras la salida de Hernán Darío Gómez no ha contratado a un seleccionador que asuma los retos de la Copa América 2020 y las eliminatorias a Catar 2022. Y ante la salida de Jorge Luis de Millonarios, los dirigentes ecuatorianos podrían tomarse su tiempo para buscar al santandereano.



Finalmente estaría Venezuela. Se habla de que el ciclo de Rafael Dudamel al mando de la vinotinto está cada vez más cerca de su final. En caso de darse una salida del exarquero, la Federación del país vecino podría ofrecerle el cargo a Pinto.



Opciones tiene el profe, solo será cuestión de tiempo para volver a verlo dirigiendo.