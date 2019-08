Comparación y necesidad: el pedido de Pinto a la Selección Colombia

Jorge Luis Pinto vive un buen momento en Millonarios y tiene al equipo, hasta el momento, clasificado a la Copa Libertadores del siguiente año por reclasificación. El cuadro azul perderá dos figuras: José Ortíz y Wuilker Faríñez por convocatoria de selección, pero le gustaría tener otras más.



En rueda de prensa previo al partido contra Cali, el entrenador comparó lo que era antes Millonarios y la Selección Colombia con jugadores del equipo capitalino.

"En el año 84, Millonarios tenía siete jugadores convocados en la Selección Colombia, ojalá que eso vuelva a pasar. No sé si alguien (de Millonarios) haya sido convocado por el profesor Queiroz en la nómina básica hasta el momento", dijo Pinto.



Hasta el momento, Millonarios y Colombia no han 'tenido buenas relaciones' por tema de convocatorias, pues hace bastante tiempo no llaman a jugadores de Millonarios al conjunto Tricolor. Este lunes se conocerá la de los amistosos de Colombia.